https://ria.ru/20220905/zaes-1814689386.html

Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T22:56

2022-09-05T22:56

2022-09-05T23:02

в мире

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

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украина

россия

энергодар

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ВЕНА, 5 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии агентства на станцию, сообщили в организации."Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220905/vsu-1814663560.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, украина, россия, энергодар, оон, михаил ульянов (дипломат)