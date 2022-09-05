22:56 05.09.2022 (обновлено: 23:02 05.09.2022)
Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси во вторник обнародует отчет о безопасности и ситуации на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на ЗАЭС
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на ЗАЭС. Архивное фото
ВЕНА, 5 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии агентства на станцию, сообщили в организации.
"Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.