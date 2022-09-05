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Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
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https://ria.ru/20220905/zaes-1814689386.html
Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T22:56
2022-09-05T23:02
в мире
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
специальная военная операция на украине
украина
россия
энергодар
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ВЕНА, 5 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии агентства на станцию, сообщили в организации."Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, украина, россия, энергодар, оон, михаил ульянов (дипломат)
В мире, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Энергодар, ООН, Михаил Ульянов (дипломат)
22:56 05.09.2022 (обновлено: 23:02 05.09.2022)
 
Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси во вторник обнародует отчет о безопасности и ситуации на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на ЗАЭС
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на ЗАЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 сен - РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС после визита миссии агентства на станцию, сообщили в организации.
"Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет безопасности ООН о миссии на станцию", - говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.
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На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиУкраинаРоссияЭнергодарООНМихаил Ульянов (дипломат)
 
 
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