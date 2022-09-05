https://ria.ru/20220905/zaes-1814630596.html

Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС

Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС

ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:34

2022-09-05T17:34

2022-09-05T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская аэс

энергодар

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813831682_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_ed140cf2fce61f5877b30214bf7f2493.jpg

ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.Отмечается, что никто не пострадал, по данным экспертов, угрозы технологическому процессу нет.Экстренные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814473558.html

энергодар

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская аэс, энергодар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр