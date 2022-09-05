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Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/zaes-1814630596.html
Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС
Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022
Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС
ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:34
2022-09-05T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
энергодар
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.Отмечается, что никто не пострадал, по данным экспертов, угрозы технологическому процессу нет.Экстренные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
https://ria.ru/20220905/zaes-1814473558.html
энергодар
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в мире, запорожская аэс, энергодар, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Энергодар, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:34 05.09.2022 (обновлено: 18:44 05.09.2022)
 
Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС

Снаряд ВСУ попал в емкость с водой рядом со вторым энергоблоком Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.
"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока", — говорится в заявлении.
Отмечается, что никто не пострадал, по данным экспертов, угрозы технологическому процессу нет.
Экстренные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.
Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.
По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
Центральный пункт управления на Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
11:18
В Энергодаре сообщили о подготовке Киевом новых провокаций против ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЭнергодарУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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