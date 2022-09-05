17:34 05.09.2022 (обновлено: 18:44 05.09.2022)
Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС
Снаряд ВСУ попал в емкость с водой рядом со вторым энергоблоком Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 5 сен — РИА Новости. ВСУ обстреляли специальный корпус Запорожской АЭС, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара.
"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока", — говорится в заявлении.
Отмечается, что никто не пострадал, по данным экспертов, угрозы технологическому процессу нет.
Экстренные службы ликвидируют последствия удара ВСУ.
Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.
Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.
По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.