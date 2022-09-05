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Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США

Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США - РИА Новости, 05.09.2022

Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США

Вопрос возможного использования российской квоты в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в США изучается, но четкого понимания о полноценном участии... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T05:51

2022-09-05T05:51

2022-09-05T09:42

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бюро по демократическим институтам и правам человека

сша

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вопрос возможного использования российской квоты в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в США изучается, но четкого понимания о полноценном участии российских представителей нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Теоретически квота России в миссии БДИПЧ - до 15%, но насколько реально полноценное участие - не очевидно", - сказал он.Чуров добавил, что ранее США посетила миссия, состоявшая из двух человек от БДИПЧ и одного человека от парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам были даны рекомендации "направить для мониторинга в США полноценную миссию "в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей".Читайте полный текст интервью >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20220904/tramp-1814311634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, сша, в мире