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Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США - РИА Новости, 05.09.2022
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Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США
Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США - РИА Новости, 05.09.2022
Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США
Вопрос возможного использования российской квоты в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в США изучается, но четкого понимания о полноценном участии... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T05:51
2022-09-05T09:42
россия
бюро по демократическим институтам и правам человека
сша
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вопрос возможного использования российской квоты в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в США изучается, но четкого понимания о полноценном участии российских представителей нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров."Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Теоретически квота России в миссии БДИПЧ - до 15%, но насколько реально полноценное участие - не очевидно", - сказал он.Чуров добавил, что ранее США посетила миссия, состоявшая из двух человек от БДИПЧ и одного человека от парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам были даны рекомендации "направить для мониторинга в США полноценную миссию "в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220904/tramp-1814311634.html
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россия, бюро по демократическим институтам и правам человека, сша, в мире
Россия, Бюро по демократическим институтам и правам человека, США, В мире
05:51 05.09.2022 (обновлено: 09:42 05.09.2022)
 
Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США

Дипломат Чуров: Россия рассматривает вопрос использования квоты от БДИПЧ на выборах в США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Вопрос возможного использования российской квоты в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в США изучается, но четкого понимания о полноценном участии российских представителей нет, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.
"Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Теоретически квота России в миссии БДИПЧ - до 15%, но насколько реально полноценное участие - не очевидно", - сказал он.
Чуров добавил, что ранее США посетила миссия, состоявшая из двух человек от БДИПЧ и одного человека от парламентской ассамблеи ОБСЕ, по итогам были даны рекомендации "направить для мониторинга в США полноценную миссию "в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей".
Читайте полный текст интервью >>>
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