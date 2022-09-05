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Папа Франциск рассказал о рекомендации врачей перед поездкой в Казахстан - РИА Новости, 05.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220905/vrachi-1814572699.html
Папа Франциск рассказал о рекомендации врачей перед поездкой в Казахстан
Папа Франциск рассказал о рекомендации врачей перед поездкой в Казахстан - РИА Новости, 05.09.2022
Папа Франциск рассказал о рекомендации врачей перед поездкой в Казахстан
Папа Римский Франциск, отвечая на вопрос о возможности поездки в Киев или Москву, заявил, что врачи запретили ему путешествовать до апостольского визита в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:13
2022-09-05T15:13
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
казахстан
киев
москва
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РИМ, 5 сен – РИА новости. Папа Римский Франциск, отвечая на вопрос о возможности поездки в Киев или Москву, заявил, что врачи запретили ему путешествовать до апостольского визита в Казахстан 13-15 сентября."Визит в воздухе, пока я не знаю", - сказал он в интервью португальскому телеканалу CNN."Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена, и врач мне запретил: "До Казахстана вы ехать не можете", - заявил понтифик, продолжая мысль о посреднических усилиях Ватикана по урегулированию конфликта на Украине.Папа Франциск заявил, что находится в контакте с руководством России и Украины и вскоре намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также признал сложность такого диалога."Я делаю то, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут… Но ситуация действительно трагичная", - сказал понтифик.Визит папы Римского Франциска в Казахстан намечен на 13-15 сентября, где состоится съезд лидеров мировых и традиционных религий.В последнее время папа Франциск не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. После начала спецоперации на Украине представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев.В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.
https://ria.ru/20220804/papa-1807311379.html
https://ria.ru/20220704/otstavka-1800070145.html
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франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, казахстан, киев, москва
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Казахстан, Киев, Москва
15:13 05.09.2022
 
Папа Франциск рассказал о рекомендации врачей перед поездкой в Казахстан

Папа Франциск рассказал о запрете врачей перед визитом в Казахстан

© AP Photo / Eric GayПапа Римский Франциск на озере Святой Анны в Канаде
Папа Римский Франциск на озере Святой Анны в Канаде - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Eric Gay
Читать ria.ru в
РИМ, 5 сен – РИА новости. Папа Римский Франциск, отвечая на вопрос о возможности поездки в Киев или Москву, заявил, что врачи запретили ему путешествовать до апостольского визита в Казахстан 13-15 сентября.
"Визит в воздухе, пока я не знаю", - сказал он в интервью португальскому телеканалу CNN.
"Сейчас я не могу поехать, потому что после поездки в Канаду немного замедлилось восстановление колена, и врач мне запретил: "До Казахстана вы ехать не можете", - заявил понтифик, продолжая мысль о посреднических усилиях Ватикана по урегулированию конфликта на Украине.
Папа Франциск заявил, что находится в контакте с руководством России и Украины и вскоре намеревается провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а также признал сложность такого диалога.
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"Я делаю то, что могу. И я прошу всех сделать то, что они могут… Но ситуация действительно трагичная", - сказал понтифик.
Визит папы Римского Франциска в Казахстан намечен на 13-15 сентября, где состоится съезд лидеров мировых и традиционных религий.
В последнее время папа Франциск не раз говорил о своем желании посетить Москву и Киев, чтобы способствовать урегулированию украинского кризиса. После начала спецоперации на Украине представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев.
В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает о каких-либо предметных контактах относительно визита папы Римского в Москву и напомнил, что такой визит должен прорабатываться на высшем уровне.
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