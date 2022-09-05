https://ria.ru/20220905/viza-1814487475.html

В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией

В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 05.09.2022

В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией

Постпреды стран Евросоюза могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на заседании COREPER 7 сентября, следует из... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:14

2022-09-05T12:14

2022-09-05T12:14

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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на заседании COREPER 7 сентября, следует из обнародованной повестки встречи."Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение", — значится в документе. Этот пункт стоит в повестке с пометкой "возможно".Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует их выдавать — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз. Были снижены сборы, сокращен перечень необходимых документов.Согласно статистическим данным, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенов именно гражданам России. В допандемийный 2019 год в РФ было подано более четырех миллионов заявок, на 98 процентов запросов был получен позитивный ответ.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, евросоюз, совет ес, виза, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, туристы