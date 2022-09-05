https://ria.ru/20220905/viza-1814487475.html
В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией
В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией - РИА Новости, 05.09.2022
В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией
Постпреды стран Евросоюза могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на заседании COREPER 7 сентября, следует из... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:14
2022-09-05T12:14
2022-09-05T12:14
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на заседании COREPER 7 сентября, следует из обнародованной повестки встречи."Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение", — значится в документе. Этот пункт стоит в повестке с пометкой "возможно".Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует их выдавать — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов.Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз. Были снижены сборы, сокращен перечень необходимых документов.Согласно статистическим данным, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенов именно гражданам России. В допандемийный 2019 год в РФ было подано более четырех миллионов заявок, на 98 процентов запросов был получен позитивный ответ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, совет ес, виза, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Россия, Евросоюз, Совет ЕС, Виза, Шенгенская виза, Новости - Туризм, Туризм, туристы
В ЕС назвали дату остановки упрощенного визового режима с Россией
Постпреды ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией 7 сентября
БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза могут утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией на заседании COREPER 7 сентября, следует из обнародованной повестки встречи.
"Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение", — значится в документе. Этот пункт стоит в повестке с пометкой "возможно".
Ранее в Европейской комиссии РИА Новости напомнили
, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует их выдавать — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов.
Поездки между Россией и Евросоюзом значительно упростились в 2007 году, когда вступило в силу Соглашение об упрощении выдачи виз. Были снижены сборы, сокращен перечень необходимых документов.
Согласно статистическим данным, на протяжении многих лет европейские страны выдавали наибольшее количество шенгенов именно гражданам России. В допандемийный 2019 год в РФ было подано более четырех миллионов заявок, на 98 процентов запросов был получен позитивный ответ.