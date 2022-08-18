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В ЕК напомнили о праве стран ЕС самостоятельно ограничивать выдачу виз

В ЕК напомнили о праве стран ЕС самостоятельно ограничивать выдачу виз - РИА Новости, 18.08.2022

В ЕК напомнили о праве стран ЕС самостоятельно ограничивать выдачу виз

Государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T08:30

2022-08-18T08:30

2022-08-18T08:30

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БРЮССЕЛЬ, 18 авг - РИА Новости. Государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.Страны-члены ЕС ответственны за рассмотрение заявлений на получение визы на индивидуальной основе и за выдачу виз, напомнил он."Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы - например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов", - рассказал представитель ЕК."Исходя из последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая деятельность (в отношении граждан РФ - ред.) не прекращена полностью, и, в частности, гуманитарные дела продолжают обслуживаться. Мы находимся с ними в постоянном контакте", - сообщил он.В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, "посещение Европы - это привилегия, а не право человека", она также считает, что "пора прекращать туризм из России уже сейчас". С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. Граждане России, которым была выдана виза другой страной-участницей Шенгенского соглашения, могут въезжать в Эстонию.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления, подобные словам премьера Эстонии, как правило, идут из стран, которых Россия уже признала недружественными. По его словам, "в своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран". Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова премьера Эстонии "нацистской хренью". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Каллас "чушью на грани национализма".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, евросоюз, еврокомиссия, россия