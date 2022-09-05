https://ria.ru/20220905/vef-1814594679.html

На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей

На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей - РИА Новости, 05.09.2022

На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей

Более 5 тысяч гостей из 67 стран ждут в этом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), самой многочисленной станет китайская делегация, заявил журналистам... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:02

2022-09-05T16:02

2022-09-05T16:02

юрий ушаков

мьянма

монголия

индия

восточный экономический форум (вэф)

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч гостей из 67 стран ждут в этом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), самой многочисленной станет китайская делегация, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Снова ожидается значительное количество участников, к настоящему моменту речь идёт о более чем 5 тысячах гостей из 67 стран", - сказал Ушаков.Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний."По делегациям из различных стран самая многочисленная делегация - китайская, 114 человек. Мьянма - 85 человек, Монголия - 32, Индия - 27, Республика Корея - 18 человек. Естественно, будет весомо представлено наше правительство российское, где-то четыре зампреда ожидаются, около 10 министров, руководители федеральных агентств, служб, 27 глав субъектов федерации", - рассказал Ушаков.Он добавил, что форум осветят более 1700 российских журналистов, 175 человек будут представлять иностранные СМИ.

https://ria.ru/20220905/vef-2022-1814523047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юрий ушаков, мьянма, монголия, индия, восточный экономический форум (вэф), в мире