https://ria.ru/20220905/vef-1814594679.html
На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей
На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей - РИА Новости, 05.09.2022
На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей
Более 5 тысяч гостей из 67 стран ждут в этом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), самой многочисленной станет китайская делегация, заявил журналистам... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:02
2022-09-05T16:02
2022-09-05T16:02
юрий ушаков
мьянма
монголия
индия
восточный экономический форум (вэф)
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч гостей из 67 стран ждут в этом году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), самой многочисленной станет китайская делегация, заявил журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков."Снова ожидается значительное количество участников, к настоящему моменту речь идёт о более чем 5 тысячах гостей из 67 стран", - сказал Ушаков.Кроме того, участие в форуме подтвердили почти 700 глав российских и 27 иностранных компаний."По делегациям из различных стран самая многочисленная делегация - китайская, 114 человек. Мьянма - 85 человек, Монголия - 32, Индия - 27, Республика Корея - 18 человек. Естественно, будет весомо представлено наше правительство российское, где-то четыре зампреда ожидаются, около 10 министров, руководители федеральных агентств, служб, 27 глав субъектов федерации", - рассказал Ушаков.Он добавил, что форум осветят более 1700 российских журналистов, 175 человек будут представлять иностранные СМИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий ушаков, мьянма, монголия, индия, восточный экономический форум (вэф), в мире
Юрий Ушаков, Мьянма, Монголия, Индия, Восточный экономический форум (ВЭФ), В мире
На ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей
Помощник президента Ушаков: на ВЭФ ожидают более пяти тысяч гостей