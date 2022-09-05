https://ria.ru/20220905/vef-1814504625.html
Кремль не ждет официальной делегации Казахстана на ВЭФ
Кремль не ждет официальной делегации Казахстана на ВЭФ - РИА Новости, 05.09.2022
Кремль не ждет официальной делегации Казахстана на ВЭФ
Официальной делегации от Казахстана на ВЭФ не будет, но у президента России Владимира Путина планируются другие международные встречи, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:21
2022-09-05T12:21
2022-09-05T12:21
политика
россия
дмитрий песков
казахстан
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Официальной делегации от Казахстана на ВЭФ не будет, но у президента России Владимира Путина планируются другие международные встречи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."От Казахстана нет официальной делегации. Будут международные встречи, да. В заключительный день, 7-го числа, там будет много международных встреч президента", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, казахстан, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), восточный экономический форум (вэф)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Казахстан, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ)
Кремль не ждет официальной делегации Казахстана на ВЭФ
Пресс-секретарь Песков заявил, что Казахстан не пришлет на ВЭФ официальную делегацию