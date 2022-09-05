https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html

Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине

Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 05.09.2022

Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T17:05

2022-09-05T17:05

2022-09-05T17:59

специальная военная операция на украине

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

запорожская аэс

магатэ

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.В ходе разговора Макрон "напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и ядерных объектов". По его мнению, этого можно достичь "только путем вывода российских войск" с территории Запорожской АЭС. Отмечается также, что "Макрон расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах".Ранее Зеленский заявил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он утверждает, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и скоординировал с ним дальнейшую военную помощь от Франции. Собеседники обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html

https://ria.ru/20220901/energodar-1813802181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр