17:05 05.09.2022 (обновлено: 17:59 05.09.2022)
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине
Макрон назвал вывод российских войск с ЗАЭС путем к ее безопасности
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
В ходе разговора Макрон "напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и ядерных объектов". По его мнению, этого можно достичь "только путем вывода российских войск" с территории Запорожской АЭС. Отмечается также, что "Макрон расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах".
Ранее Зеленский заявил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он утверждает, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и скоординировал с ним дальнейшую военную помощь от Франции. Собеседники обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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