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Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине - РИА Новости, 05.09.2022
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T17:05
2022-09-05T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
запорожская аэс
магатэ
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.В ходе разговора Макрон "напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и ядерных объектов". По его мнению, этого можно достичь "только путем вывода российских войск" с территории Запорожской АЭС. Отмечается также, что "Макрон расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах".Ранее Зеленский заявил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он утверждает, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и скоординировал с ним дальнейшую военную помощь от Франции. Собеседники обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220904/zhurnalisty-1814359023.html
https://ria.ru/20220901/energodar-1813802181.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, запорожская аэс, магатэ, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:05 05.09.2022 (обновлено: 17:59 05.09.2022)
 
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине

Макрон назвал вывод российских войск с ЗАЭС путем к ее безопасности

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским призвал к необходимости сохранения безопасности ядерных объектов на Украине, в том числе на Запорожской АЭС, передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
В ходе разговора Макрон "напомнил о настоятельной необходимости сохранения безопасности и ядерных объектов". По его мнению, этого можно достичь "только путем вывода российских войск" с территории Запорожской АЭС. Отмечается также, что "Макрон расспросил Зеленского о его военных, гуманитарных и экономических нуждах".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 15:52Специальная военная операция на Украине
Минобороны: Киев пытался использовать журналистов для провокации на ЗАЭС
Ранее Зеленский заявил, что провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он утверждает, что рассказал Макрону о ситуации на фронте и скоординировал с ним дальнейшую военную помощь от Франции. Собеседники обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:34
Жители Энергодара передали Гросси обращение к миру из-за обстрелов
 
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