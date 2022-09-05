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В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку
В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку - РИА Новости, 05.09.2022
В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку
СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:24
2022-09-05T11:24
2022-09-05T11:24
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."По данным следствия, в Ленинградской области мужчина ударил ногой в голову несовершеннолетней, после чего девочка потеряла сознание и упала на асфальт. По данному факту следственными органами СУСК России по Ленинградской области проводится проверка", - говорится в сообщении СУСК.На видео, выложенном в социальных сетях, видно, как группа несовершеннолетних подростков общается с нетрезвым мужчиной, в какой-то момент у них происходит словесная перепалка и мужчина сначала бьет девочку ногой в спину, а потом по голове.Отмечается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею Сазину незамедлительно возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки представить доклад по данному происшествию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ленинградская область, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку
В Ленинградской области проверят видео, на котором пьяный мужчина ударил по голове девочку