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В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку - РИА Новости, 05.09.2022
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В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку
В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку - РИА Новости, 05.09.2022
В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку
СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T11:24
2022-09-05T11:24
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."По данным следствия, в Ленинградской области мужчина ударил ногой в голову несовершеннолетней, после чего девочка потеряла сознание и упала на асфальт. По данному факту следственными органами СУСК России по Ленинградской области проводится проверка", - говорится в сообщении СУСК.На видео, выложенном в социальных сетях, видно, как группа несовершеннолетних подростков общается с нетрезвым мужчиной, в какой-то момент у них происходит словесная перепалка и мужчина сначала бьет девочку ногой в спину, а потом по голове.Отмечается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею Сазину незамедлительно возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки представить доклад по данному происшествию.
https://ria.ru/20220829/draka-1812912198.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ленинградская область, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Ленинградская область, Россия
11:24 05.09.2022
 
В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку

В Ленинградской области проверят видео, на котором пьяный мужчина ударил по голове девочку

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
"По данным следствия, в Ленинградской области мужчина ударил ногой в голову несовершеннолетней, после чего девочка потеряла сознание и упала на асфальт. По данному факту следственными органами СУСК России по Ленинградской области проводится проверка", - говорится в сообщении СУСК.
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В Сибири потасовка мужчины с подростками обернулась "газовой атакой"
На видео, выложенном в социальных сетях, видно, как группа несовершеннолетних подростков общается с нетрезвым мужчиной, в какой-то момент у них происходит словесная перепалка и мужчина сначала бьет девочку ногой в спину, а потом по голове.
Отмечается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею Сазину незамедлительно возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки представить доклад по данному происшествию.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияЛенинградская областьРоссия
 
 
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