https://ria.ru/20220905/udar-1814475577.html

В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку

В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку - РИА Новости, 05.09.2022

В Ленинградской области пьяный мужчина ударил ногой по голове девочку

СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:24

2022-09-05T11:24

2022-09-05T11:24

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. СК Ленобласти проверяет видео, на котором нетрезвый мужчина бьет в голову несовершеннолетней девочке, после чего она падает без сознания на асфальт, сообщили в пресс-службе СУСК по региону."По данным следствия, в Ленинградской области мужчина ударил ногой в голову несовершеннолетней, после чего девочка потеряла сознание и упала на асфальт. По данному факту следственными органами СУСК России по Ленинградской области проводится проверка", - говорится в сообщении СУСК.На видео, выложенном в социальных сетях, видно, как группа несовершеннолетних подростков общается с нетрезвым мужчиной, в какой-то момент у них происходит словесная перепалка и мужчина сначала бьет девочку ногой в спину, а потом по голове.Отмечается, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Ленинградской области Сергею Сазину незамедлительно возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки представить доклад по данному происшествию.

https://ria.ru/20220829/draka-1812912198.html

https://ria.ru/20220903/sk-1814173449.html

ленинградская область

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, ленинградская область, россия