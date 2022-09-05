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Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток" - РИА Новости, 05.09.2022
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Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток"
Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток" - РИА Новости, 05.09.2022
Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток"
Учения российской армии "Восток-2022" на Кунашире и Итурупе, которые Япония считает своими "северными территориями", вызывают крайнее сожаление, об этом на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:10
2022-09-05T08:10
россия
япония
кунашир (остров)
вооруженные силы рф
одкб
шос
в мире
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ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Учения российской армии "Восток-2022" на Кунашире и Итурупе, которые Япония считает своими "северными территориями", вызывают крайнее сожаление, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно."Нам известно, что министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление. Что касается дальнейшего, то мы будем внимательно следить за течением учений "Восток" в целом и будем действовать соответственно. Что касается иных подробностей, то я хотел бы от них воздержаться на этом этапе", - сказал Мацуно.Он напомнил также, что 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам в связи с тем, что "проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым". Было также сделано представление с требованием исключить из зоны учений район четырех северных островов.Ранее министерство обороны сообщило, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.Действия привлекаемых войск будут соответствовать Соглашению об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.Розыгрыш основных тактических эпизодов пройдет на полигоне Сергеевский в Приморье. В Японском море совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, поддержку сухопутных войск на приморском направлении отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.Также маневры пройдут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и в прибрежных зонах Охотского моря.В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/vostok-2022-1814198347.html
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россия, япония, кунашир (остров), вооруженные силы рф, одкб, шос, в мире
Россия, Япония, Кунашир (остров), Вооруженные силы РФ, ОДКБ, ШОС, В мире
08:10 05.09.2022
 
Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток"

Япония выразила "крайнее сожаление" из-за учений "Восток" на Кунашире и Итурупе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкРоссийские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022"
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022". Архивное фото
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ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Учения российской армии "Восток-2022" на Кунашире и Итурупе, которые Япония считает своими "северными территориями", вызывают крайнее сожаление, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
"Нам известно, что министерство обороны России 3 сентября объявило о проведении учений, включая Кунашир и Итуруп. Проведение военных учений России на северных территориях, невзирая на протест нашей страны, вызывает крайнее сожаление. Что касается дальнейшего, то мы будем внимательно следить за течением учений "Восток" в целом и будем действовать соответственно. Что касается иных подробностей, то я хотел бы от них воздержаться на этом этапе", - сказал Мацуно.
Он напомнил также, что 27 июля Япония передала протест России по дипломатическим каналам в связи с тем, что "проведение Россией учений на северных территориях (как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи – ред.), не совпадает с позицией Японии и является неприемлемым". Было также сделано представление с требованием исключить из зоны учений район четырех северных островов.
Ранее министерство обороны сообщило, что стратегические учения "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября на семи полигонах Восточного военного округа, в них примут участие более 50 тысяч человек, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
От ВС России в учениях примут участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.
Совместные действия отработают оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в частности, Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.
Корабль управления Маршал Крылов ВМФ России в северной части Японского моря, где пройдут учения Восток-2022 совместно с ВМС народно-освободительной армии Китая. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 11:50В России
Минобороны РФ показало стрельбы кораблей РФ и КНР на учениях "Восток-2022"
Действия привлекаемых войск будут соответствовать Соглашению об укреплении доверия в военной области в районе границы от 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Китаем.
Розыгрыш основных тактических эпизодов пройдет на полигоне Сергеевский в Приморье. В Японском море совместные действия по обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности, поддержку сухопутных войск на приморском направлении отработают силы Тихоокеанского флота и ВМС Китая.
Также маневры пройдут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Телемба, Успеновский и в прибрежных зонах Охотского моря.
В ходе учений командиры и штабы усовершенствуют навыки управления межвидовыми и коалиционными группировками при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне. Также планируется повысить совместимость и уровень взаимодействия коалиционных группировок при выполнении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 08:16
Российские военные отразили ракетный удар на учениях "Восток-2022"
 
РоссияЯпонияКунашир (остров)Вооруженные силы РФОДКБШОСВ мире
 
 
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