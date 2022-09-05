Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма - РИА Новости, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220905/turizm-1814576710.html
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма - РИА Новости, 05.09.2022
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма
Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:04
2022-09-05T16:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810464673_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_c077077efaf253e824795bbe49c2e444.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. принимающий участие в работе проходящего во Владивостоке совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.Еще одно предложение касается внесения изменений в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы для создания дополнительного номерного фонда", – сказал Александр Дрозденко.Участники обсуждения поддержали разработку механизмов федеральной поддержки строительства обеспечивающей инфраструктуры для туристических объектов, добавили в пресс-службе областной администрации.В пресс-службе также напомнили. что в 2021 году Ленинградскую область посетили почти пять миллионов туристов. Больше всего путешественников побывало в Выборге, Гатчине, Старой Ладоге и Тихвине.В настоящее время в регионе расположены более 900 коллективных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, коттеджи, хостелы, сельские дома. В рамках развития экотуризма в Ленинградской области продолжается развитие проекта "Тропа47", направленного на создание и маркировку туристских троп на особо охраняемых природных территориях. На средства грантовой поддержки губернатора области будут созданы новые экологические маршруты.
https://ria.ru/20220713/turizm-1802294823.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810464673_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ffc72c4d8ecf2dd7349b8f65c7a6aba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, новости - туризм
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Новости - Туризм
16:04 05.09.2022 (обновлено: 16:35 05.09.2022)
 

Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка
Вид на Выборг с башни святого Олафа Выборгского замка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. принимающий участие в работе проходящего во Владивостоке совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.
"Внутренний туризм сейчас особенно востребован, поэтому на первый план выходит задача по увеличению количества отелей и гостиниц. Здесь мы предлагаем сразу несколько решений: с помощью дополнительной федеральной финансовой поддержки строить отели с применением модульных быстровозводимых конструкций, ввести специальные меры поддержки для создания мест размещения до 120 номеров, модернизировать заброшенные комплексы, лагеря и пансионаты на рекреационных и курортных территориях", — сказал губернатор Ленобласти.
Еще одно предложение касается внесения изменений в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы для создания дополнительного номерного фонда", – сказал Александр Дрозденко.
Участники обсуждения поддержали разработку механизмов федеральной поддержки строительства обеспечивающей инфраструктуры для туристических объектов, добавили в пресс-службе областной администрации.
В пресс-службе также напомнили. что в 2021 году Ленинградскую область посетили почти пять миллионов туристов. Больше всего путешественников побывало в Выборге, Гатчине, Старой Ладоге и Тихвине.
Выборг, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 20:35Ленинградская область
Ленобласть вошла в ТОП-5 привлекательных для туристов регионов РФ
В настоящее время в регионе расположены более 900 коллективных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, коттеджи, хостелы, сельские дома. В рамках развития экотуризма в Ленинградской области продолжается развитие проекта "Тропа47", направленного на создание и маркировку туристских троп на особо охраняемых природных территориях. На средства грантовой поддержки губернатора области будут созданы новые экологические маршруты.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала