https://ria.ru/20220905/turizm-1814576710.html
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма - РИА Новости, 05.09.2022
Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма
Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:04
2022-09-05T16:04
2022-09-05T16:35
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. принимающий участие в работе проходящего во Владивостоке совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.Еще одно предложение касается внесения изменений в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы для создания дополнительного номерного фонда", – сказал Александр Дрозденко.Участники обсуждения поддержали разработку механизмов федеральной поддержки строительства обеспечивающей инфраструктуры для туристических объектов, добавили в пресс-службе областной администрации.В пресс-службе также напомнили. что в 2021 году Ленинградскую область посетили почти пять миллионов туристов. Больше всего путешественников побывало в Выборге, Гатчине, Старой Ладоге и Тихвине.В настоящее время в регионе расположены более 900 коллективных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, коттеджи, хостелы, сельские дома. В рамках развития экотуризма в Ленинградской области продолжается развитие проекта "Тропа47", направленного на создание и маркировку туристских троп на особо охраняемых природных территориях. На средства грантовой поддержки губернатора области будут созданы новые экологические маршруты.
https://ria.ru/20220713/turizm-1802294823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ленинградская область, новости - туризм
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Новости - Туризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. принимающий участие в работе проходящего во Владивостоке совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.
"Внутренний туризм сейчас особенно востребован, поэтому на первый план выходит задача по увеличению количества отелей и гостиниц. Здесь мы предлагаем сразу несколько решений: с помощью дополнительной федеральной финансовой поддержки строить отели с применением модульных быстровозводимых конструкций, ввести специальные меры поддержки для создания мест размещения до 120 номеров, модернизировать заброшенные комплексы, лагеря и пансионаты на рекреационных и курортных территориях", — сказал губернатор Ленобласти.
Еще одно предложение касается внесения изменений в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы для создания дополнительного номерного фонда", – сказал Александр Дрозденко.
Участники обсуждения поддержали разработку механизмов федеральной поддержки строительства обеспечивающей инфраструктуры для туристических объектов, добавили в пресс-службе областной администрации.
В пресс-службе также напомнили. что в 2021 году Ленинградскую область посетили почти пять миллионов туристов. Больше всего путешественников побывало в Выборге
, Гатчине
, Старой Ладоге
и Тихвине
.
В настоящее время в регионе расположены более 900 коллективных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, коттеджи, хостелы, сельские дома. В рамках развития экотуризма в Ленинградской области продолжается развитие проекта "Тропа47", направленного на создание и маркировку туристских троп на особо охраняемых природных территориях. На средства грантовой поддержки губернатора области будут созданы новые экологические маршруты.