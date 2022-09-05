https://ria.ru/20220905/turizm-1814576710.html

Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма

Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма - РИА Новости, 05.09.2022

Ленобласть предлагает пути развития внутреннего туризма

Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:04

2022-09-05T16:04

2022-09-05T16:35

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области считают необходимым привлечь дополнительную федеральную поддержку для развития внутреннего туризма в регионах, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. принимающий участие в работе проходящего во Владивостоке совещания по подготовке к расширенному заседанию президиума Государственного Совета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.Еще одно предложение касается внесения изменений в законодательство, которые позволят использовать исторические усадьбы для создания дополнительного номерного фонда", – сказал Александр Дрозденко.Участники обсуждения поддержали разработку механизмов федеральной поддержки строительства обеспечивающей инфраструктуры для туристических объектов, добавили в пресс-службе областной администрации.В пресс-службе также напомнили. что в 2021 году Ленинградскую область посетили почти пять миллионов туристов. Больше всего путешественников побывало в Выборге, Гатчине, Старой Ладоге и Тихвине.В настоящее время в регионе расположены более 900 коллективных средств размещения — гостиницы, базы отдыха, коттеджи, хостелы, сельские дома. В рамках развития экотуризма в Ленинградской области продолжается развитие проекта "Тропа47", направленного на создание и маркировку туристских троп на особо охраняемых природных территориях. На средства грантовой поддержки губернатора области будут созданы новые экологические маршруты.

https://ria.ru/20220713/turizm-1802294823.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, новости - туризм