https://ria.ru/20220905/trass-1814684079.html

"Бриты, держитесь!" Французы пожалели англичан после избрания Трасс

"Бриты, держитесь!" Французы пожалели англичан после избрания Трасс - РИА Новости, 05.09.2022

"Бриты, держитесь!" Французы пожалели англичан после избрания Трасс

Читатели французской газеты Le Figaro пожалели британцев после избрания Лиз Трасс главой правящей Консервативной партии. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T22:05

2022-09-05T22:05

2022-09-05T22:11

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пожалели британцев после избрания Лиз Трасс главой правящей Консервативной партии.Многие пользователи увидели повод для сочувствия жителям соседнего государства. В основном юзеры припоминали новоизбранному главе правительства ее переменчивость в убеждениях и политических взглядах."Учитывая ее блестящее резюме, думаю, нам скоро будет не хватать Бориса (Джонсона. — Прим. Ред.)", — написал FLGBY34.Pat92 напомнил, что Трасс выступала против выхода Британии из ЕС, однако теперь стала убежденным сторонником этого решения."Резиновая леди еще долго не перестанет нас удивлять. Милые бриты, держитесь!" — добавил читатель.Casselanne Etienne обратила внимание на переменчивую позицию Трасс: меняла партийную принадлежность, сначала поддерживала республиканскую форму правления, однако теперь стала сторонницей монархии, из противницы Брексита превратилась в ярую сторонницу."Она как флюгер. <…> Достойная наследница Бориса Джонсона, это правда", — подытожила пользователь.Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. Таким образом, она займет пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814659313.html

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в мире, великобритания, лиз трасс, франция, евросоюз