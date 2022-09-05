22:05 05.09.2022 (обновлено: 22:11 05.09.2022)
"Бриты, держитесь!" Французы пожалели англичан после избрания Трасс
Читатели Le Figaro посочувствовали британцам после избрания Трасс премьер-министром
© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro пожалели британцев после избрания Лиз Трасс главой правящей Консервативной партии.
Многие пользователи увидели повод для сочувствия жителям соседнего государства. В основном юзеры припоминали новоизбранному главе правительства ее переменчивость в убеждениях и политических взглядах.
"Учитывая ее блестящее резюме, думаю, нам скоро будет не хватать Бориса (Джонсона. — Прим. Ред.)", — написал FLGBY34.
Pat92 напомнил, что Трасс выступала против выхода Британии из ЕС, однако теперь стала убежденным сторонником этого решения.
"Резиновая леди еще долго не перестанет нас удивлять. Милые бриты, держитесь!" — добавил читатель.
Casselanne Etienne обратила внимание на переменчивую позицию Трасс: меняла партийную принадлежность, сначала поддерживала республиканскую форму правления, однако теперь стала сторонницей монархии, из противницы Брексита превратилась в ярую сторонницу.
"Она как флюгер. <…> Достойная наследница Бориса Джонсона, это правда", — подытожила пользователь.
Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в понедельник избрали главой Консервативной партии. Таким образом, она займет пост премьер-министра, став третьей женщиной на этом посту. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
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