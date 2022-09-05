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Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2022
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Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос
Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2022
Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос
Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию лишь 4%, следует из опроса компании... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T21:29
2022-09-05T21:29
в мире
лиз трасс
борис джонсон
риши сунак
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию лишь 4%, следует из опроса компании YouGov.Согласно результатам опроса, на вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4% британцев ответили, что "очень довольны", 18% - что "относительно довольны", 17% - что "относительно разочарованы", 33% - что "очень разочарованы", еще 28% не смогли ответит на вопрос. Среди одних лишь консерваторов "очень довольны" только 9%, а 15% - "очень разочарованы".Кроме того, респонденты отвечали на вопрос о степени доверия кабмину Трасс в политических решениях и его планам в борьбе с кризисом стоимости жизни. Так, большинство - 67% - вообще или почти не доверяют ее правительству, какую-то степень доверия испытывают лишь 19%. Остальные участники опроса на вопрос ответить затруднились.Говоря о том, насколько лучше или хуже будет исполнять обязанности премьера Трасс по сравнению со своим предшественником Борисом Джонсоном, 40% британцев ответили, что они будут "почти одинаковыми", всего 14% считают, что Трасс будет лучше, а 27% - считают, что она будет хуже, еще 19% ответили "не знаю".Опрос проводился 5 сентября среди 2488 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.Ранее стало известно, что глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, таким образом, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Риши Сунак, Великобритания
21:29 05.09.2022
 
Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос

Опрос: половина британцев недовольны избранием Трасс премьером, очень рады четыре процента

© AP Photo / Rui VieiraЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию лишь 4%, следует из опроса компании YouGov.
Согласно результатам опроса, на вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4% британцев ответили, что "очень довольны", 18% - что "относительно довольны", 17% - что "относительно разочарованы", 33% - что "очень разочарованы", еще 28% не смогли ответит на вопрос. Среди одних лишь консерваторов "очень довольны" только 9%, а 15% - "очень разочарованы".
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
15:51
"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах
Кроме того, респонденты отвечали на вопрос о степени доверия кабмину Трасс в политических решениях и его планам в борьбе с кризисом стоимости жизни. Так, большинство - 67% - вообще или почти не доверяют ее правительству, какую-то степень доверия испытывают лишь 19%. Остальные участники опроса на вопрос ответить затруднились.
Говоря о том, насколько лучше или хуже будет исполнять обязанности премьера Трасс по сравнению со своим предшественником Борисом Джонсоном, 40% британцев ответили, что они будут "почти одинаковыми", всего 14% считают, что Трасс будет лучше, а 27% - считают, что она будет хуже, еще 19% ответили "не знаю".
Опрос проводился 5 сентября среди 2488 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.
Ранее стало известно, что глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, таким образом, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
16:35
Трасс придется сказать британцам "тушите свет", заявил Слуцкий
 
В миреЛиз ТрассБорис ДжонсонРиши СунакВеликобритания
 
 
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