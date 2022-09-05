https://ria.ru/20220905/trass-1814680131.html

Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос

Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос - РИА Новости, 05.09.2022

Лишь четыре процента британцев довольны избранием Трасс, показал опрос

Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию лишь 4%, следует из опроса компании... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T21:29

2022-09-05T21:29

2022-09-05T21:29

в мире

лиз трасс

борис джонсон

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс станет новым премьер-министром Великобритании, очень рады ее избранию лишь 4%, следует из опроса компании YouGov.Согласно результатам опроса, на вопрос о том, насколько они довольны или разочарованы избранием Трасс новым премьером 4% британцев ответили, что "очень довольны", 18% - что "относительно довольны", 17% - что "относительно разочарованы", 33% - что "очень разочарованы", еще 28% не смогли ответит на вопрос. Среди одних лишь консерваторов "очень довольны" только 9%, а 15% - "очень разочарованы".Кроме того, респонденты отвечали на вопрос о степени доверия кабмину Трасс в политических решениях и его планам в борьбе с кризисом стоимости жизни. Так, большинство - 67% - вообще или почти не доверяют ее правительству, какую-то степень доверия испытывают лишь 19%. Остальные участники опроса на вопрос ответить затруднились.Говоря о том, насколько лучше или хуже будет исполнять обязанности премьера Трасс по сравнению со своим предшественником Борисом Джонсоном, 40% британцев ответили, что они будут "почти одинаковыми", всего 14% считают, что Трасс будет лучше, а 27% - считают, что она будет хуже, еще 19% ответили "не знаю".Опрос проводился 5 сентября среди 2488 взрослых британцев. Статистическая погрешность не указана.Ранее стало известно, что глава британского МИД Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов членов Консервативной партии, таким образом, обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов.

https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814611038.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, борис джонсон, риши сунак, великобритания