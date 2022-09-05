https://ria.ru/20220905/trass-1814642619.html

Эксперт прокомментировал победу Трасс на выборах

Эксперт прокомментировал победу Трасс на выборах - РИА Новости, 05.09.2022

Эксперт прокомментировал победу Трасс на выборах

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, не выведет Британию из кризиса, считает директор Института Европы РАН,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:15

2022-09-05T18:15

2022-09-05T20:33

в мире

лиз трасс

великобритания

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европа

сша

риши сунак

алексей громыко

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, не выведет Британию из кризиса, считает директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, профессор РАН Алексей Громыко.Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны, заявил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав экс-министра финансов Риши Сунака, который получил 60,4 тысячи голосов."Трасс стала премьер-министром на траектории, которая ведёт Великобританию не вверх, а вниз, потому что Великобритания, как большинство стран в Европе и США, втягивается в кризис, и впереди самые тяжелые как минимум год-два", — сказал Громыко на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".По его словам, среди стран "Большой семерки" Британия – страна с худшими экономическими показателями. "Впереди времена намного более сложные, чем до сих пор в Великобритании они были. Это идет уже много лет, и в последние два-три года, когда (Борис – ред.) Джонсон был премьер-министром в Великобритании, большинство экономических и социальных показателей шли вниз. Великобритания сейчас из "Большой семерки" страна с самыми худшими экономическими показателями, и ухудшение будет и дальше, очень значительным", - заявил эксперт.Как сообщал ранее телеканал Sky News, Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220905/trass-1814661193.html

https://ria.ru/20220905/konservatory-1814633606.html

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сша

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Протесты в Лондоне во время объявления Лиз Трасс новым премьер-министром Протесты в Лондоне во время объявления Лиз Трасс новым премьер-министром 2022-09-05T18:15 true PT0M40S

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в мире, лиз трасс, великобритания, российская академия наук, европа, сша, риши сунак, алексей громыко