https://ria.ru/20220905/trass-1814592842.html

Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах

Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022

Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах

Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с решительной победой на выборах. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:56

2022-09-05T15:56

2022-09-05T15:56

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с решительной победой на выборах.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я уверен, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по сплочению и укреплению нашей страны", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.Джонсон также заявил, что пришло время всем членам Консервативной партии поддержать Трасс на 100%."Я горжусь тем, что был лидером Консервативной партии в течение последних трех лет, завоевав значительное большинство голосов за последние десятилетия, добившись Brexit, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе и оказывая жизненно важную поддержку Украине", - добавил уходящий премьер.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, европа