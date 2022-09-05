https://ria.ru/20220905/trass-1814592842.html
Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах
Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах
Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с решительной победой на выборах. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:56
2022-09-05T15:56
2022-09-05T15:56
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с решительной победой на выборах.Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я уверен, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по сплочению и укреплению нашей страны", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.Джонсон также заявил, что пришло время всем членам Консервативной партии поддержать Трасс на 100%."Я горжусь тем, что был лидером Консервативной партии в течение последних трех лет, завоевав значительное большинство голосов за последние десятилетия, добившись Brexit, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе и оказывая жизненно важную поддержку Украине", - добавил уходящий премьер.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, европа
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Тереза Мэй, Великобритания, Европа
Джонсон поздравил Трасс с победой на выборах
Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с решительной победой на выборах премьера
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий премьер Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с решительной победой на выборах.
Ранее стало известно, что глава британского МИД Лиз Трасс избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
"Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я уверен, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по сплочению и укреплению нашей страны", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.
Джонсон также заявил, что пришло время всем членам Консервативной партии поддержать Трасс на 100%.
"Я горжусь тем, что был лидером Консервативной партии в течение последних трех лет, завоевав значительное большинство голосов за последние десятилетия, добившись Brexit, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе
и оказывая жизненно важную поддержку Украине", - добавил уходящий премьер.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.