https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html

"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах

"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах - РИА Новости, 05.09.2022

"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах

Великобританию ждет "абсолютная катастрофа" после назначения Лиз Трасс новым лидером консервативной партии, а также премьер-министром Соединенного Королевства... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:51

2022-09-05T15:51

2022-09-05T15:51

в мире

лиз трасс

маргарет тэтчер

борис джонсон

украина

великобритания

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Великобританию ждет "абсолютная катастрофа" после назначения Лиз Трасс новым лидером консервативной партии, а также премьер-министром Соединенного Королевства. Такое мнение высказали читатели британской газеты Daily Mail.Многие заметили, что система назначения фактического главы государства при помощи голосования представителей, а не в результате всеобщих выборов, недемократична, и консервативная партия выбирала себе лидера из двух неподходящих для этой роли кандидатов."Не имеет значения, кто премьер. Ущерб уже нанесен. Нам нужна новая правящая партия, а не новый лидер партии", — считает Grosvenor81."Даю ей 12 месяцев, прежде чем она уйдет сама", — предсказал Fireflex."Господи, помоги нам..." — сокрушается wotchamacawlit"Только 60% ее собственных однопартийцев считают, что она лучше всех справится с этой работой, а 20% даже не удосужилась проголосовать. О многом говорит", — заметил Aguerooooooooooooooo."Это точно не Маргарет Тэтчер. Скорее Тереза ​​Мэй. Новый минимум для британской политики. Русские будут смеяться как сумасшедшие", — решил RightToThePoint."Да начнется игра, это будет так весело... Экономика рушится, и я хочу посмотреть, как ей удастся контролировать инфляцию... Потому что, как только она начнет выходить из-под контроля... Ну, нам хана", — написал rajkashyap."Национальная служба здравоохранения по-прежнему будет недофинансирована и неэффективна. Богатые по-прежнему будут богатеть, преступность будет продолжать расти, политика воукизма будет по-прежнему цвести, британские ветераны по-прежнему останутся без крова, в то время как нелегальных мигрантов разместят по первому требованию", — спрогнозировал ukallday.Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст Лиз Трасс полномочия не раньше 6 сентября. Сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году Джонсон заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На вакантную позицию лидера партии претендовали 11 человек. В голосовании, проходившем по почте, участвовали все члены партии — около 200 тысяч человек. Оно завершилось 2 сентября.

https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html

https://ria.ru/20220824/energiya-1811820422.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, лиз трасс, маргарет тэтчер, борис джонсон, украина, великобритания