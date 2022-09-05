https://ria.ru/20220905/trass-1814590036.html
"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах
"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах - РИА Новости, 05.09.2022
"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах
Великобританию ждет "абсолютная катастрофа" после назначения Лиз Трасс новым лидером консервативной партии, а также премьер-министром Соединенного Королевства... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:51
2022-09-05T15:51
2022-09-05T15:51
в мире
лиз трасс
маргарет тэтчер
борис джонсон
украина
великобритания
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Великобританию ждет "абсолютная катастрофа" после назначения Лиз Трасс новым лидером консервативной партии, а также премьер-министром Соединенного Королевства. Такое мнение высказали читатели британской газеты Daily Mail.Многие заметили, что система назначения фактического главы государства при помощи голосования представителей, а не в результате всеобщих выборов, недемократична, и консервативная партия выбирала себе лидера из двух неподходящих для этой роли кандидатов."Не имеет значения, кто премьер. Ущерб уже нанесен. Нам нужна новая правящая партия, а не новый лидер партии", — считает Grosvenor81."Даю ей 12 месяцев, прежде чем она уйдет сама", — предсказал Fireflex."Господи, помоги нам..." — сокрушается wotchamacawlit"Только 60% ее собственных однопартийцев считают, что она лучше всех справится с этой работой, а 20% даже не удосужилась проголосовать. О многом говорит", — заметил Aguerooooooooooooooo."Это точно не Маргарет Тэтчер. Скорее Тереза Мэй. Новый минимум для британской политики. Русские будут смеяться как сумасшедшие", — решил RightToThePoint."Да начнется игра, это будет так весело... Экономика рушится, и я хочу посмотреть, как ей удастся контролировать инфляцию... Потому что, как только она начнет выходить из-под контроля... Ну, нам хана", — написал rajkashyap."Национальная служба здравоохранения по-прежнему будет недофинансирована и неэффективна. Богатые по-прежнему будут богатеть, преступность будет продолжать расти, политика воукизма будет по-прежнему цвести, британские ветераны по-прежнему останутся без крова, в то время как нелегальных мигрантов разместят по первому требованию", — спрогнозировал ukallday.Формально действующий премьер Борис Джонсон передаст Лиз Трасс полномочия не раньше 6 сентября. Сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году Джонсон заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На вакантную позицию лидера партии претендовали 11 человек. В голосовании, проходившем по почте, участвовали все члены партии — около 200 тысяч человек. Оно завершилось 2 сентября.
https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, маргарет тэтчер, борис джонсон, украина, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Маргарет Тэтчер, Борис Джонсон, Украина, Великобритания
"Господи, помоги нам": британцы оценили победу Трасс на выборах
Читатели Daily Mail: Трасс в качестве премьера доведет Великобританию до полной катастрофы
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Великобританию ждет "абсолютная катастрофа" после назначения Лиз Трасс новым лидером консервативной партии, а также премьер-министром Соединенного Королевства. Такое мнение высказали читатели британской газеты Daily Mail
.
Многие заметили, что система назначения фактического главы государства при помощи голосования представителей, а не в результате всеобщих выборов, недемократична, и консервативная партия выбирала себе лидера из двух неподходящих для этой роли кандидатов.
"Не имеет значения, кто премьер. Ущерб уже нанесен. Нам нужна новая правящая партия, а не новый лидер партии", — считает Grosvenor81.
"Даю ей 12 месяцев, прежде чем она уйдет сама", — предсказал Fireflex.
"Господи, помоги нам..." — сокрушается wotchamacawlit
"Могли бы также выбрать премьером шоколадную пепельницу", — написал sebastian smith.
"Только 60% ее собственных однопартийцев считают, что она лучше всех справится с этой работой, а 20% даже не удосужилась проголосовать. О многом говорит", — заметил Aguerooooooooooooooo.
"Абсолютная катастрофа для страны и для Консервативной партии. Лиз Трасс — легковесная тупица, чьи планы по снижению налогов и трате ста миллиардов долларов на энергетические квоты обанкротят нас. Нам срочно нужны выборы", — уверена комментатор Hexanauplia.
"Это точно не Маргарет Тэтчер
. Скорее Тереза Мэй. Новый минимум для британской политики. Русские будут смеяться как сумасшедшие", — решил RightToThePoint.
"Да начнется игра, это будет так весело... Экономика рушится, и я хочу посмотреть, как ей удастся контролировать инфляцию... Потому что, как только она начнет выходить из-под контроля... Ну, нам хана", — написал rajkashyap.
"Национальная служба здравоохранения по-прежнему будет недофинансирована и неэффективна. Богатые по-прежнему будут богатеть, преступность будет продолжать расти, политика воукизма будет по-прежнему цвести, британские ветераны по-прежнему останутся без крова, в то время как нелегальных мигрантов разместят по первому требованию", — спрогнозировал ukallday.
"Таким образом, больше кредитов, больше государственного долга, что, в свою очередь, приведет к большей девальвации, росту инфляции, процентных ставок, и в конечном итоге все это нужно будет возвращать. Тем временем разжигательница войны Трасс будет продолжать посылать деньги и оружие на Украину, пока мы страдаем", — предположил Clouseau62.
Формально действующий премьер Борис Джонсон
передаст Лиз Трасс полномочия не раньше 6 сентября. Сменивший Терезу Мэй
на посту премьера в 2019 году Джонсон заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. На вакантную позицию лидера партии претендовали 11 человек. В голосовании, проходившем по почте, участвовали все члены партии — около 200 тысяч человек. Оно завершилось 2 сентября.