https://ria.ru/20220905/trass-1814561156.html

Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию

Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию - РИА Новости, 05.09.2022

Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, пообещала в ближайшее время заняться высокими ценами на энергию и снизить... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:48

2022-09-05T14:48

2022-09-05T15:25

лиз трасс

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, пообещала в ближайшее время заняться высокими ценами на энергию и снизить налоги."Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему (стоимости) счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии", - заявила она после оглашения результатов голосования.Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то, что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

https://ria.ru/20220905/trass-1814076720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лиз трасс, в мире, великобритания