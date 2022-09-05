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Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию - РИА Новости, 05.09.2022
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Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию
Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию - РИА Новости, 05.09.2022
Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, пообещала в ближайшее время заняться высокими ценами на энергию и снизить... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:48
2022-09-05T15:25
лиз трасс
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, пообещала в ближайшее время заняться высокими ценами на энергию и снизить налоги."Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему (стоимости) счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии", - заявила она после оглашения результатов голосования.Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то, что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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лиз трасс, в мире, великобритания
Лиз Трасс, В мире, Великобритания
14:48 05.09.2022 (обновлено: 15:25 05.09.2022)
 
Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию

Лиз Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию и снизить налоги

© AFP 2022 / Adrian DennisЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AFP 2022 / Adrian Dennis
Лиз Трасс
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, пообещала в ближайшее время заняться высокими ценами на энергию и снизить налоги.
"Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему (стоимости) счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии", - заявила она после оглашения результатов голосования.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
14:40
Бойтесь исполнения своих желаний: катастрофическое наследство для Лиз Трасс
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то, что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
14:49
Биография Элизабет Трасс
 
Лиз ТрассВ миреВеликобритания
 
 
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