14:48 05.09.2022 (обновлено: 15:25 05.09.2022)
Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию
Лиз Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию и снизить налоги
Лиз Трасс
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьер-министром страны, пообещала в ближайшее время заняться высокими ценами на энергию и снизить налоги.
"Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему (стоимости) счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии", - заявила она после оглашения результатов голосования.
Как сообщал ранее телеканал Sky News, действующий премьер Борис Джонсон, передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот же день королева Великобритании Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал, а 7 сентября может пройти традиционная сессия вопросов премьеру в парламенте.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии изначально заявляли 11 парламентариев, в ходе гонки за кресло премьера девять из них отсеялись. В последнем туре победителя из двух "финалистов" Лиз Трасс и Риши Сунака выбирали все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование проходило по почте и завершилось 2 сентября в 19.00 мск, несмотря на то, что его начало было отложено. Это произошло после того, как Британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил, что на результат выборов могут повлиять хакеры.