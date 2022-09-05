https://ria.ru/20220905/tigry-1814438598.html

Популяция тигра в России увеличится, заявили в Минприроды

Популяция тигра в России увеличится, заявили в Минприроды - РИА Новости, 05.09.2022

Популяция тигра в России увеличится, заявили в Минприроды

Популяция тигра в РФ останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается, заявил РИА Новости на Восточном экономическом... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T08:40

2022-09-05T08:40

2022-09-05T09:16

вэф-2022

общество

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Популяция тигра в РФ останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минприроды России Александр Козлов.Министр также выразил уверенность, что популяция тигра в России не только останется стабильной, но и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.Ранее на II Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке было объявлено, что, по результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Форум прошел в рамках ВЭФ.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краем, Амурской области, Еврейской автономной области.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/reintroduktsiya-1814428080.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вэф-2022, общество, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)