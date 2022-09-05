08:40 05.09.2022 (обновлено: 09:16 05.09.2022)
Популяция тигра в России увеличится, заявили в Минприроды
Глава Минприроды Козлов заявил, что популяция тигра в России увеличится
Амурская тигрица. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Популяция тигра в РФ останется стабильной и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Минприроды России Александр Козлов.
"Браконьер, вырубка леса и отсутствие кормовой базы. Если мы по этим трем вопросам дальше в такой же динамике будем работать... я уверен, что популяция тигра в нашей стране будет всегда стабильной", - сказал Козлов.
Министр также выразил уверенность, что популяция тигра в России не только останется стабильной, но и прирастет, так как системная работа по его сохранению продолжается.
Ранее на II Международном форуме по сохранению тигра во Владивостоке было объявлено, что, по результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят. Форум прошел в рамках ВЭФ.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краем, Амурской области, Еврейской автономной области.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.