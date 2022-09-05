https://ria.ru/20220905/stroyka-1814475768.html

Бочкарев: Москва одобрила стройку более 17 млн "квадратов" недвижимости

Бочкарев: Москва одобрила стройку более 17 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 05.09.2022

Бочкарев: Москва одобрила стройку более 17 млн "квадратов" недвижимости

Власти Москвы одобрили строительство 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости в январе-августе 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:25

2022-09-05T11:25

2022-09-05T11:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

андрей бочкарев

москва

экономика

жилье

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МОСКВА, 5 сен - РИА Недвижимость. Власти Москвы одобрили строительство 17,5 миллиона квадратных метров недвижимости в январе-августе 2022 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Инвестиционное сообщество с уверенностью смотрит в будущее развитие Москвы. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 миллиона квадратных метров всех типов недвижимости в столице", - сказал Бочкарев.Больше всего одобренных строек приходится на жилье – около 8,3 миллиона квадратных метров. Кроме того, разрешено возвести почти 4 миллиона квадратных метров промышленной недвижимости, а также более 3,5 миллиона "квадратов" офисов. Площадь согласованных торговых объектов составляет почти 1,8 миллиона "квадратов".По мнению Бочкарева, такой интерес к проектам связан с их высокой маржинальностью и поддержкой бизнеса со стороны властей. "Москва в дополнение к федеральному пакету мер поддержки приняла свой комплекс решений, стимулирующих бизнес и строительную отрасль в частности", - пояснил заммэра.В 2022 году в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе примерно 4,5 миллиона "квадратов" жилья.

https://ria.ru/20220901/bochkarev-1813736932.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей бочкарев, москва, экономика, жилье