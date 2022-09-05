Путин выступит на ВЭФ с речью о задачах России в условиях агрессии Запада
Путин в выступлении на ВЭФ оценит ситуацию в мировой политике и расскажет о задачах России
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в выступлении на Восточном экономическом форуме даст оценки ситуации в мировой политике и экономике, также он будет говорить о задачах, которые стоят перед экономикой России в условиях агрессии Запада, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Наш президент, как ожидается, даст подробные оценки текущей ситуации в мировой экономике, политике. Речь, наверное, пойдет о глубоких фундаментальных трансформациях, которые переживает современный мир, о перемещении центра глобальной деловой и финансовой активности с Запада в Азиатско-Тихоокеанский регион. Ну и, конечно, будет говорить о задачах, стоящих перед российской экономикой в условиях экономической, финансовой, технологической агрессии западных стран", - сказал Ушаков журналистам. Он напомнил, что 6 сентября Путин проведет встречу с модераторам и спикерами ключевых сессии ВЭФ.
По словам Ушакова, помимо выступления Путина на пленарном заседании, запланированы выступления премьера временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайна, премьера Армении Никола Пашиняна, премьера Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэне и председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеообращениями к участникам сессии обратятся премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб и премьер Вьетнама Фам Минь Тинь.
Ушаков подчеркнул, что форум в этом году проходит под девизом "На пути к многополярному миру". Он добавил, что деловая программа форума предусматривает проведение более 90 мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, а также межстрановые бизнес-диалоги. В рамках ВЭФ также пройдут заседания делового совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.