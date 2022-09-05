https://ria.ru/20220905/rets-1814511666.html

РЭЦ: государство должно прислушиваться к интересам экспортеров

РЭЦ: государство должно прислушиваться к интересам экспортеров - РИА Новости, 05.09.2022

РЭЦ: государство должно прислушиваться к интересам экспортеров

Государство должно прислушиваться к идеям и потребностям экспортеров в условиях внешнего давления, и быть открытым к диалогу, заявил вице-президент Российского... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:01

2022-09-05T13:01

2022-09-05T13:01

российский экспортный центр (рэц)

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Государство должно прислушиваться к идеям и потребностям экспортеров в условиях внешнего давления, и быть открытым к диалогу, заявил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.рф) Алексей Солодов на выездном заседании экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике в рамках ВЭФ-2022.На мероприятии обсуждали вопросы и проблемы, с которыми столкнулась российская ВЭД в условиях ограничений и новых экономических реалий.Солодов призвал участников заседания, среди которых были представители экспертного сообщества, а также региональных органов исполнительной власти - министры экономического развития, промышленности и торговли - делиться своим мнением о том, насколько эффективно работают механизмы, которые администрирует Российский экспортный центр. Он добавил, что идеи, которые возникают внутри экспортного сообщества, достаточно оперативно реализуются на практике."В условиях ограничений уже приняты необходимые решения. Например, это перенос сроков достижения ключевых показателей эффективности по ряду мер поддержки, отмена штрафов, упрощение процедуры по транспортировке промышленной продукции. На эти меры был запрос от экспортеров. Мы открыты к диалогу и готовы и впредь рассматривать предложения от участников ВЭД, которые помогут развивать российский экспорт", - заявил Солодов.На заседании речь также шла о поддержке экспортеров в рамках национального проекта по международной кооперации и экспорту, который изначально был рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Основная его цель - нарастить объем экспорта услуг, неэнергетических и несырьевых товаров, а также обрабатывающей промышленности и сельхозпродукции."Совместно с Минсельхозом, министерством экономического развития России, а также с Российским экспортным центром как институтом развития в сфере экспорта мы прорабатываем вопрос о продлении национального проекта до 2030 года. Почему сейчас это крайне важно? Многие меры, в первую очередь кредитные инструменты поддержки, экспортно ориентированные инвестиционные проекты, уже выходят за рамки 2024 года и в части сроков, и в части запуска. Поэтому на эти цели уже необходимо планировать бюджет. Но самое важное - бизнесу нужно понимать, что государство гарантированно продолжит его поддерживать и после 2024 года", - отметил сопредседатель экспертного совета, директор департамента международной кооперации Минпромторга России Роман Чекушов.Также на заседании обсуждали вопросы ввоза и таможенного оформления санкционных товаров, кроме того, речь шла о том, как внешнеэкономическая деятельность в условиях ограничений влияет на развитие отечественной индустрии красоты.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/rets-1814492631.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика