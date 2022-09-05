https://ria.ru/20220905/rets-1814492631.html

Минпромторг и РЭЦ упроcтили реализацию мер господдержки экспортеров

Минпромторг и РЭЦ упроcтили реализацию мер господдержки экспортеров - РИА Новости, 05.09.2022

Минпромторг и РЭЦ упроcтили реализацию мер господдержки экспортеров

Российским экспортерам упростили механизм получения компенсации на транспортировку продукции за границу, и государство продолжит корректировать и упрощать меры... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T11:59

2022-09-05T11:59

2022-09-05T11:59

российский экспортный центр (рэц)

россия

владивосток

константин долгов

фонд "сколково"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750333570_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_91e5033a8de33aac0f314acc9df6025a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Российским экспортерам упростили механизм получения компенсации на транспортировку продукции за границу, и государство продолжит корректировать и упрощать меры господдержки и дальше, заявил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе круглого стола "Логистика экспорта в текущих реалиях" в рамках Восточного экономического форума-2022."Мы донастроили систему государственной поддержки экспорта, и в режиме онлайн с коллегами из Российского экспортного центра дорабатываем инструменты под вызовы, которые появляются сейчас перед компаниями. Если говорить о логистике, то мы оперативно скорректировали один из самых востребованных инструментов - господдержку транспортировки продукции. Для того, чтобы снизить нагрузку на бизнес, мы изменили механизм получения господдержки: компании просто осуществляют экспортную поставку, приносят документы в Российский экспортный центр, который ее подтверждает, подтверждает расходы, которые они понесли, и им возвращается до 80% расходов на логистику", - сказал Чекушов.Участники круглого стола также обсудили изменения логистических цепочек, практические аспекты международных перевозок, обменялись опытом преодоления экономических трудностей в период режима ограничений, изучив весь арсенал актуальных мер поддержки."Сейчас у РЭЦ действуют 11 программ господдержки экспортеров. Спрос на эту поддержку высок. За последние два квартала текущего года все меры поддержки очень серьезным образом пересмотрены, многие из них стали проще. Так, упростилась процедура получения мер поддержки и KPI получения госсредств, по которым в текущих условиях экспортеры совершенно не в состоянии работать. Компании получили сейчас отсрочку, облегчение при использовании мер господдержки. А на самые популярные меры - транспортировку продукции - увеличено бюджетное финансирование", - сообщил вице-президент центра Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Алексей Солодов.Также участники круглого стола рассказали представителям бизнеса о действующих и обновленных программах господдержки. В мероприятии также приняли участие руководитель представительства АНО "АСИ" в ДФО Ольга Курилова, вице-президент по региональному и международному развитию Фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин, а также заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Модератором круглого стола стала представитель Российского экспортного центра во Владивостоке Елена Демиденко.

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, владивосток, константин долгов, фонд "сколково", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), агентство стратегических инициатив (аси)