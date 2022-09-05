https://ria.ru/20220905/reintroduktsiya-1814428080.html

Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республике

Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республике - РИА Новости, 05.09.2022

Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра в республике

Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T06:45

2022-09-05T06:45

2022-09-05T06:45

восточный экономический форум (вэф)

россия

казахстан

в мире

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Россия и Казахстан в стартовый день Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья, сообщает правительство региона.В понедельник на ВЭФ во Владивостоке открылся Международный форум по сохранению тигра.Исторически в Средней Азии и Закавказье обитала популяция туранских тигров, к настоящему времени вымершая. Исследования показывают близкое родство между амурским и среднеазиатским подвидами этой большой кошки.Несколько лет назад правительство Республики Казахстан объявило о планах реинтродукции тигра на территорию страны. Для этого прошла подготовка, в том числе создана особо охраняемая природная территория в районе озера Балхаш."В Приморье обитает около 70% популяции амурского тигра, поэтому именно нашему региону в первую очередь предстоит стать донором животных для реинтродукции. У нас есть необходимый опыт, чтобы осуществить отлов, реабилитацию и перемещение тигров. Также мы готовы делиться и делимся опытом по охране, изучению этих животных, разрешению конфликтных ситуаций", – приводятся слова первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/tigry-1814425061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

восточный экономический форум (вэф), россия, казахстан, в мире, вэф-2022