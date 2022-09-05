https://ria.ru/20220905/putin-1814563254.html

Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии

Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии - РИА Новости, 05.09.2022

Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии

Нужно обдумать целесообразность создания всероссийского движения по экологии, возможно, можно было бы объединить его с недавно созданным молодежным движением,... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:54

2022-09-05T14:54

2022-09-05T14:54

общество

владимир путин

россия

экология

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Нужно обдумать целесообразность создания всероссийского движения по экологии, возможно, можно было бы объединить его с недавно созданным молодежным движением, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".По его словам, возможно, это объединение помогло бы эффективнее решать поставленные задачи."Именно сам факт такого движения в рамках большой организации общественной, оно бы заражало всех других участников этого процесса теми проблемами, над которыми вы работаете. Давайте подумаем, можно и так и так, мы не забудем об этом, я не забуду и постараюсь вместе с вами продвигать эту идею",- заключил Путин.

https://ria.ru/20220905/uchenye-1814537215.html

россия

петропавловск-камчатский

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, экология, петропавловск-камчатский