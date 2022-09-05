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Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии
Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии - РИА Новости, 05.09.2022
Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии
Нужно обдумать целесообразность создания всероссийского движения по экологии, возможно, можно было бы объединить его с недавно созданным молодежным движением,... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T14:54
2022-09-05T14:54
общество
владимир путин
россия
экология
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Нужно обдумать целесообразность создания всероссийского движения по экологии, возможно, можно было бы объединить его с недавно созданным молодежным движением, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".По его словам, возможно, это объединение помогло бы эффективнее решать поставленные задачи."Именно сам факт такого движения в рамках большой организации общественной, оно бы заражало всех других участников этого процесса теми проблемами, над которыми вы работаете. Давайте подумаем, можно и так и так, мы не забудем об этом, я не забуду и постараюсь вместе с вами продвигать эту идею",- заключил Путин.
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общество, владимир путин, россия, экология, петропавловск-камчатский
Общество, Владимир Путин, Россия, Экология, Петропавловск-Камчатский
14:54 05.09.2022
 
Путин предложил подумать о создании молодежного движения по экологии

Путин: нужно обдумать целесообразность всероссийского молодежного движения по экологии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВладимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"
Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Нужно обдумать целесообразность создания всероссийского движения по экологии, возможно, можно было бы объединить его с недавно созданным молодежным движением, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
"А если целесообразно создавать такое движение, над этим тоже можно подумать. Мы где-то в ходе нашей дискуссии говорили о том, что создано недавно молодёжное движение, движение школьников. Можно и там сделать отдельные направления, которые связаны с этой работой, так чтобы просто не распылять все усилия, а объединять их в единое целое",- сказал Путин, комментируя предложение одного из участников форума создать всероссийское молодёжное экологическое движение.
По его словам, возможно, это объединение помогло бы эффективнее решать поставленные задачи.
"Именно сам факт такого движения в рамках большой организации общественной, оно бы заражало всех других участников этого процесса теми проблемами, над которыми вы работаете. Давайте подумаем, можно и так и так, мы не забудем об этом, я не забуду и постараюсь вместе с вами продвигать эту идею",- заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического форума Экосистема. Заповедный край в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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