https://ria.ru/20220905/prigovor-1814639473.html
Сенатор прокомментировал приговор Ивану Сафронову
Сенатор прокомментировал приговор Ивану Сафронову - РИА Новости, 05.09.2022
Сенатор прокомментировал приговор Ивану Сафронову
У суда, который приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене, видимо, были достаточные... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:02
2022-09-05T18:02
2022-09-05T18:09
происшествия
иван сафронов
владимир полетаев
совет федерации рф
роскосмос
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. У суда, который приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене, видимо, были достаточные основания для такого решения, считает первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.По данным ФСБ, Сафронову вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения."Я не имею права комментировать, я могу констатировать – раз суд вынес (такое решение), значит, у него были достаточные основания", - сказал РИА Новости в понедельник Полетаев."Я верю в российское законодательство и наше правосудие, и всем желаю исполнять его", - добавил законодатель.Мосгорсуд в понедельник приговорил к 22 годам колонии строгого режима советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме, однако публику допустили до оглашения приговора. Суд ограничился чтением вводной и резолютивной части, опустив описательную и мотивировочную части. Защита уже подала апелляционную жалоб на приговор.
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происшествия, иван сафронов, владимир полетаев, совет федерации рф, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Иван Сафронов, Владимир Полетаев, Совет Федерации РФ, Роскосмос, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
18:02 05.09.2022 (обновлено: 18:09 05.09.2022)
Сенатор прокомментировал приговор Ивану Сафронову
Сенатор Полетаев о приговоре Сафронову: у суда были основания вынести такое решение