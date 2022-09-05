https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html

Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19

Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022

Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19

Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T04:49

2022-09-05T04:49

2022-09-05T04:49

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

дальневосточный федеральный университет

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19