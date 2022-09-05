https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19
Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:49
2022-09-05T04:49
2022-09-05T04:49
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382345_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_73c3bedb8ac8432a053695a0b7fe41c9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737382345_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_685c4c092e42878f0fccc054b9a9ff7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Москва, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19