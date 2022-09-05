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Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19 - РИА Новости, 05.09.2022
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19
Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T04:49
2022-09-05T04:49
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
дальневосточный федеральный университет
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/immunitet-1814422689.html
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Москва, Дальневосточный федеральный университет, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
04:49 05.09.2022
 
Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: в столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖенщина вакцинируется от COVID-19
Женщина вакцинируется от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина вакцинируется от COVID-19 . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Санкт-Петербург, Московская область и Москва прошли пиковые значения по COVID-19 , заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 идет снижение. Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение" , — сказала Попова журналистам на полях ВЭФ.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 04:47Распространение коронавируса
Коллективный иммунитет к коронавирусу достаточно высокий, заявила Попова
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваДальневосточный федеральный университетЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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