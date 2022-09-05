https://ria.ru/20220905/mototurizm-1814578176.html

Дрозденко: мототуризм — одно из самых перспективных направлений

Дрозденко: мототуризм — одно из самых перспективных направлений - РИА Новости, 05.09.2022

Дрозденко: мототуризм — одно из самых перспективных направлений

Власти Ленинградской области рассматривают мототуризм как одно из перспективных направлений развития индустрии путешествий и рассчитывают на получение... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:31

2022-09-05T15:31

2022-09-05T16:36

ленинградская область

александр дрозденко

вэф-2022

выборг

сочи

новости - туризм

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ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 сен - РИА Новости. Власти Ленинградской области рассматривают мототуризм как одно из перспективных направлений развития индустрии путешествий и рассчитывают на получение федеральной поддержки для зарекомендовавшего себя фестиваля Baltic Rally в Выборге, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в первый день Восточного экономического форума (ВЭФ).По его совам, помимо "событийной" составляющей, мототуристов должны привлекать возможность аренды мотоцикла и наличие специальных стоянок для отдыха. В качестве примера глава региона привел успешный опыт организации маршрута для байкеров "Сочи-Севастополь". Еще в 2018 году, Александр Дрозденко ― сам любитель мотоциклов ― предложил на системной основе проводить байкерские туры в Крым."Мы "пробили" постоянный маршрут, уже пять лет ездим, "Сочи-Севастополь" и, благодаря нам, может быть, этот опыт приживается", ― отметил Дрозденко.Глава региона указал на то, что уже сегодня в Сочи есть несколько клубов, которые дают мотоциклы в аренду, технически сопровождают их, а также определяют пункты отдыха, предлагают экскурсии по приезде."Мне кажется, это ― хорошая тема для туризма, именно мототуризма в России", - заключил он.

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Артем Смирнов

александр дрозденко, вэф-2022, выборг, сочи, новости - туризм, авто, ленинградская область