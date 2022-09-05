https://ria.ru/20220905/mintsifry-1814439298.html
Минцифры попросило скорректировать нацпроект из-за дефицита оборудования
Минцифры попросило скорректировать нацпроект из-за дефицита оборудования - РИА Новости, 05.09.2022
Минцифры попросило скорректировать нацпроект из-за дефицита оборудования
Минцифры РФ попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T08:47
2022-09-05T08:47
2022-09-05T08:47
экономика
ростелеком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минцифры РФ попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного телекоммуникационного оборудования, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.Издание ознакомилось с письмом министерства в АНО "Цифровая экономика", ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ФГБУ ЦЭКИ) и компанию "Ростелеком" от 19 августа.В письме Минцифры попросило уменьшить число удаленных малонаселенных пунктов (с населением 100–500 человек), которые должны будут оснащены до конца года широкополосным доступом в интернет. Действующие параметры нацпроекта предполагают, что к концу года широкополосным интернетом обеспечат нарастающим итогом 24,6 тысячи (рост на 1,4 тысячи год к году). Однако Минцифры предложило сократить темпы выполнения программы в текущем году на 800 населенных пунктов.Издание отмечает, что необходимость подобного сокращения министерство объяснило дефицитом импортного телекоммуникационного оборудования из-за международных санкций, а также необходимостью "поиска аналогов оборудования, в том числе отечественного производства". В следующие два года планировалось нагнать отставание, чтобы к концу 2024 года достигнуть результата, который обозначен в текущем плане, - 26,9 тысячи поселков и деревень.В министерстве уточнили изданию, что корректировки показателей обсуждались, но не были приняты. Действующие темпы обеспечения сел связью удастся сохранить за счет "шеринга" (то есть совместного использования) базовых станций, заверили в ведомстве.Такое решение оказалось возможным благодаря тому, что в июле правительство поддержало законопроект, который вносит изменения в закон "О связи". Они как раз предполагают совместное использование абонентами разных операторов связи одной базовой станции в малых населенных пунктах. "Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек", - уточнили в Минцифры.
https://ria.ru/20220831/mintsifry-1813546880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Экономика, Ростелеком, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры попросило скорректировать нацпроект из-за дефицита оборудования
Минцифры попросило скорректировать нацпроект цифровизации из-за дефицита оборудования
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости.
Минцифры РФ попросило скорректировать федеральный проект "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" из-за дефицита импортного телекоммуникационного оборудования, сообщает
газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.
Издание ознакомилось с письмом министерства в АНО "Цифровая экономика", ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ФГБУ ЦЭКИ) и компанию "Ростелеком
" от 19 августа.
В письме Минцифры попросило уменьшить число удаленных малонаселенных пунктов (с населением 100–500 человек), которые должны будут оснащены до конца года широкополосным доступом в интернет. Действующие параметры нацпроекта предполагают, что к концу года широкополосным интернетом обеспечат нарастающим итогом 24,6 тысячи (рост на 1,4 тысячи год к году). Однако Минцифры предложило сократить темпы выполнения программы в текущем году на 800 населенных пунктов.
Издание отмечает, что необходимость подобного сокращения министерство объяснило дефицитом импортного телекоммуникационного оборудования из-за международных санкций, а также необходимостью "поиска аналогов оборудования, в том числе отечественного производства". В следующие два года планировалось нагнать отставание, чтобы к концу 2024 года достигнуть результата, который обозначен в текущем плане, - 26,9 тысячи поселков и деревень.
В министерстве уточнили изданию, что корректировки показателей обсуждались, но не были приняты. Действующие темпы обеспечения сел связью удастся сохранить за счет "шеринга" (то есть совместного использования) базовых станций, заверили в ведомстве.
Такое решение оказалось возможным благодаря тому, что в июле правительство поддержало законопроект, который вносит изменения в закон "О связи". Они как раз предполагают совместное использование абонентами разных операторов связи одной базовой станции в малых населенных пунктах. "Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек", - уточнили в Минцифры.