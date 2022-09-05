https://ria.ru/20220905/ministerstvo-1814503345.html

В Кремле оценили идею создания Министерства туризма

В Кремле оценили идею создания Министерства туризма - РИА Новости, 05.09.2022

В Кремле оценили идею создания Министерства туризма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею создания министерства туризма, отметил, что, возможно, обоснования будут озвучены на заседании... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:18

2022-09-05T12:18

2022-09-05T14:24

туризм

дмитрий песков

новости - туризм

олег кожемяко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею создания министерства туризма, отметил, что, возможно, обоснования будут озвучены на заседании президиума Госсовета во вторник.Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в РФ министерство по туризму. Он пояснил, что возникает разобщенность финансовая, экономическая, все это мешает развитию регионов. Губернатор пояснил, что сейчас вопросы, связанные с туризмом, в России курирует Ростуризм, отдельными программами занимаются Минсельхоз, Минприроды, Минстрой."Смотрите, у нас есть агентства, у нас есть госкорпорация. И действительно, сейчас туризм является очень важным драйвером развития нашей экономики, и это та отрасль, которая в силу понятных, известных причин существенно востребована населением. Поэтому, конечно, обязанность правительства - создать максимально комфортные условия для развития этой отрасли. Регионов в этом плане немало. Завтра это все будет на заседании президиума Госсовета обсуждаться, который состоится во Владивостоке. Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым рассмотреть вопрос создания министерства регионального туризма.

https://ria.ru/20220905/turizm-1814485906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, новости - туризм, олег кожемяко, россия