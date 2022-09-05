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В Кремле оценили идею создания Министерства туризма - РИА Новости, 05.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220905/ministerstvo-1814503345.html
В Кремле оценили идею создания Министерства туризма
В Кремле оценили идею создания Министерства туризма - РИА Новости, 05.09.2022
В Кремле оценили идею создания Министерства туризма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею создания министерства туризма, отметил, что, возможно, обоснования будут озвучены на заседании... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:18
2022-09-05T14:24
туризм
дмитрий песков
новости - туризм
олег кожемяко
россия
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею создания министерства туризма, отметил, что, возможно, обоснования будут озвучены на заседании президиума Госсовета во вторник.Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в РФ министерство по туризму. Он пояснил, что возникает разобщенность финансовая, экономическая, все это мешает развитию регионов. Губернатор пояснил, что сейчас вопросы, связанные с туризмом, в России курирует Ростуризм, отдельными программами занимаются Минсельхоз, Минприроды, Минстрой."Смотрите, у нас есть агентства, у нас есть госкорпорация. И действительно, сейчас туризм является очень важным драйвером развития нашей экономики, и это та отрасль, которая в силу понятных, известных причин существенно востребована населением. Поэтому, конечно, обязанность правительства - создать максимально комфортные условия для развития этой отрасли. Регионов в этом плане немало. Завтра это все будет на заседании президиума Госсовета обсуждаться, который состоится во Владивостоке. Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым рассмотреть вопрос создания министерства регионального туризма.
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дмитрий песков, новости - туризм, олег кожемяко, россия
Туризм, Дмитрий Песков, Новости - Туризм, Олег Кожемяко, Россия
12:18 05.09.2022 (обновлено: 14:24 05.09.2022)
 
В Кремле оценили идею создания Министерства туризма

Песков допустил, что обоснования для создания Министерства туризма расскажут на Госсовете

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею создания министерства туризма, отметил, что, возможно, обоснования будут озвучены на заседании президиума Госсовета во вторник.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в РФ министерство по туризму. Он пояснил, что возникает разобщенность финансовая, экономическая, все это мешает развитию регионов. Губернатор пояснил, что сейчас вопросы, связанные с туризмом, в России курирует Ростуризм, отдельными программами занимаются Минсельхоз, Минприроды, Минстрой.
"Смотрите, у нас есть агентства, у нас есть госкорпорация. И действительно, сейчас туризм является очень важным драйвером развития нашей экономики, и это та отрасль, которая в силу понятных, известных причин существенно востребована населением. Поэтому, конечно, обязанность правительства - создать максимально комфортные условия для развития этой отрасли. Регионов в этом плане немало. Завтра это все будет на заседании президиума Госсовета обсуждаться, который состоится во Владивостоке. Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым рассмотреть вопрос создания министерства регионального туризма.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 11:47Туризм
В Совфеде поддержали предложение создать министерство по туризму
 
ТуризмДмитрий ПесковНовости - ТуризмОлег КожемякоРоссия
 
 
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