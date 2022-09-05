12:18 05.09.2022 (обновлено: 14:24 05.09.2022)
В Кремле оценили идею создания Министерства туризма
Песков допустил, что обоснования для создания Министерства туризма расскажут на Госсовете
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею создания министерства туризма, отметил, что, возможно, обоснования будут озвучены на заседании президиума Госсовета во вторник.
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать в РФ министерство по туризму. Он пояснил, что возникает разобщенность финансовая, экономическая, все это мешает развитию регионов. Губернатор пояснил, что сейчас вопросы, связанные с туризмом, в России курирует Ростуризм, отдельными программами занимаются Минсельхоз, Минприроды, Минстрой.
"Смотрите, у нас есть агентства, у нас есть госкорпорация. И действительно, сейчас туризм является очень важным драйвером развития нашей экономики, и это та отрасль, которая в силу понятных, известных причин существенно востребована населением. Поэтому, конечно, обязанность правительства - создать максимально комфортные условия для развития этой отрасли. Регионов в этом плане немало. Завтра это все будет на заседании президиума Госсовета обсуждаться, который состоится во Владивостоке. Нужны ли какие-то новые ведомства? Ну, пока точно неизвестно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, какие-то мы обоснования услышим, давайте дождемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли он необходимым рассмотреть вопрос создания министерства регионального туризма.