14:51 05.09.2022 (обновлено: 15:04 05.09.2022)
Двое представителей МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС остались двое представителей МАГАТЭ, граждане Испании и Румынии
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобиль делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. На Запорожской АЭС остались двое представителей МАГАТЭ на постоянной основе, это граждане Испании и Румынии, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На постоянной основе на атомной электростанции осталось двое человек из делегации МАГАТЭ. Это граждане Испании и Румынии", - сказал Рогов.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
1 сентября, 17:25МАГАТЭ дало первоначальную оценку состояния Запорожской АЭС