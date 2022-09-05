https://ria.ru/20220905/magate-1814562620.html

Двое представителей МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС

Двое представителей МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.09.2022

Двое представителей МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС

На Запорожской АЭС остались двое представителей МАГАТЭ на постоянной основе, это граждане Испании и Румынии, сообщил РИА Новости председатель запорожского... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:51

2022-09-05T14:51

2022-09-05T15:04

специальная военная операция на украине

в мире

магатэ

запорожская аэс

энергодар

украина

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. На Запорожской АЭС остались двое представителей МАГАТЭ на постоянной основе, это граждане Испании и Румынии, сообщил РИА Новости председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."На постоянной основе на атомной электростанции осталось двое человек из делегации МАГАТЭ. Это граждане Испании и Румынии", - сказал Рогов.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813798209.html

энергодар

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запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, магатэ, запорожская аэс, энергодар, украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр