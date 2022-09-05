Группа "Ленинград" выступит в Москве с симфоническим оркестром
Группа "Ленинград" выступит 10 сентября в "Лужниках" с симфоническим оркестром
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМузыкант Сергей Шнуров во время пресс-конференции в преддверии концерта группировки "Ленинград" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выступление группы "Ленинград" 10 сентября на московском стадионе "Лужники" будет сопровождать симфонический оркестр, сообщил лидер и автор большинства песен коллектива Сергей Шнуров.
"Что касается нашего концерта, который будет в "Лужниках", то недаром он называет "Ленинград. Классика". С нами будет вместе на сцене симфонический оркестр "Глобалис". Добавят они, насколько я понимаю, грандиозности всему этому делу и, не побоюсь этого слова, пафоса", – сказал Шнуров на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Шнуров назвал текущий состав группы "бриллиантовым". Также он поделился, что репертуар для концерта в Москве был отобран им лично.
"Я отбирал по собственному вкусу. Вот то, что я считаю, должно прозвучать сейчас, я как-то так и выбрал, полагаясь на собственный интерес и на собственное чутье. Понятно, что не обойдется без всех этих так называемых хитов, пресловутых "Лабутенов", пресловутых там "WWW", вспомнил песню "Дачники", которую мы давным-давно не исполняли, потом еще что-то...", – пояснил музыкант.
Он отметил, что традиционно на концерте будут живая музыка и много импровизационных моментов.
"Ленинград" - одна, пожалуй, из немногих групп, которая играет живьем. У нас нет ни плейбэка, у нас нет никакой записи, никакого инструмента у нас не записано. Все темпы, все музыкальные произведения у нас плавающие, и одно исполнение всегда отличается от другого. Нет концерта, который повторялся дословно", – заключил Шнуров.
В 2019 году года фронтмен объявил о прощальном турне "Ленинграда", но после этого коллектив выпустил несколько песен. В мае 2022 года Шнуров анонсировал эксклюзивный концерт коллектива 10 сентября в столичных "Лужниках".
Также певец озвучил планы на концерты в Донбассе.