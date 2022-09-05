https://ria.ru/20220905/leningrad-1814581711.html

Группа "Ленинград" выступит в Москве с симфоническим оркестром

Группа "Ленинград" выступит в Москве с симфоническим оркестром - РИА Новости, 05.09.2022

Группа "Ленинград" выступит в Москве с симфоническим оркестром

Выступление группы "Ленинград" 10 сентября на московском стадионе "Лужники" будет сопровождать симфонический оркестр, сообщил лидер и автор большинства песен... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:51

2022-09-05T15:51

2022-09-05T15:51

шоубиз

знаменитости

шнур (сергей шнуров)

ленинград

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Выступление группы "Ленинград" 10 сентября на московском стадионе "Лужники" будет сопровождать симфонический оркестр, сообщил лидер и автор большинства песен коллектива Сергей Шнуров.Шнуров назвал текущий состав группы "бриллиантовым". Также он поделился, что репертуар для концерта в Москве был отобран им лично.Он отметил, что традиционно на концерте будут живая музыка и много импровизационных моментов.В 2019 году года фронтмен объявил о прощальном турне "Ленинграда", но после этого коллектив выпустил несколько песен. В мае 2022 года Шнуров анонсировал эксклюзивный концерт коллектива 10 сентября в столичных "Лужниках".Также певец озвучил планы на концерты в Донбассе.

https://ria.ru/20220905/leningrad-1814556770.html

https://ria.ru/20220905/shnurov-1814564854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шнур (сергей шнуров), ленинград, шоу-бизнес