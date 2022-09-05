https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html

Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле

Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022

Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров почтил память погибших при взрыве сотрудников посольства России в Кабуле. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:05

2022-09-05T13:05

2022-09-05T13:05

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сергей лавров

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кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров почтил память погибших при взрыве сотрудников посольства России в Кабуле.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания посольства. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.Открывая переговоры с главой МИД Таджикистана Лавров отметил, что террористическая угроза не уходит из региона, утром в понедельник теракт произошёл в соседнем Афганистане - у посольства РФ в Кабуле."Погибли два наших товарища… Сейчас я предлагаю почтить память наших товарищей минутой молчания", - сказал Лавров.Он выразил надежду, что "устроители и исполнители" теракта будут найдены и в ближайшее время понесут наказание.

https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минута молчания в память о погибших сотрудниках посольства в Кабуле Минута молчания в память о погибших сотрудниках посольства в Кабуле 2022-09-05T13:05 true PT0M27S

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Владимир Лаврентьев

в мире, сергей лавров, россия, кабул (город), афганистан