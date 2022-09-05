https://ria.ru/20220905/lavrov-1814524099.html
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле - РИА Новости, 05.09.2022
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров почтил память погибших при взрыве сотрудников посольства России в Кабуле. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:05
2022-09-05T13:05
2022-09-05T13:05
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров почтил память погибших при взрыве сотрудников посольства России в Кабуле.Ранее источник в посольстве РФ в Кабуле подтвердил РИА Новости факт взрыва около здания посольства. Как сообщили в МИД РФ, в результате взрыва погибли два сотрудника российской дипмиссии. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, уточнили в министерстве.Открывая переговоры с главой МИД Таджикистана Лавров отметил, что террористическая угроза не уходит из региона, утром в понедельник теракт произошёл в соседнем Афганистане - у посольства РФ в Кабуле."Погибли два наших товарища… Сейчас я предлагаю почтить память наших товарищей минутой молчания", - сказал Лавров.Он выразил надежду, что "устроители и исполнители" теракта будут найдены и в ближайшее время понесут наказание.
https://ria.ru/20220905/okhrana-1814510410.html
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Минута молчания в память о погибших сотрудниках посольства в Кабуле
Минута молчания в память о погибших сотрудниках посольства в Кабуле
2022-09-05T13:05
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, кабул (город), афганистан
В мире, Сергей Лавров, Россия, Кабул (город), Афганистан
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле
Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле минутой молчания