https://ria.ru/20220905/kamchatka-1814514847.html

Путин рассказал, как влюбился в Камчатку

Путин рассказал, как влюбился в Камчатку - РИА Новости, 05.09.2022

Путин рассказал, как влюбился в Камчатку

Президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" рассказал, как влюбился в... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:54

2022-09-05T12:54

2022-09-05T13:09

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владимир путин

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камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" рассказал, как влюбился в Камчатку, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос."Камчатка - это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь", - сказал Путин.Он отметил, что те, кто родился и живет на Камчатке, могут это и не осознавать - как он в детстве не понимал, чем его родной Ленинград отличается от других городов. "Я, как известно, родился в Ленинграде, в Петербурге, и для меня вот эти набережные города, классические виды, связанные с архитектурой 17-18 века и поздних веков, эта удивительная гармония, кстати говоря, и природы, и того, что сделал человек. Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном, на спортивные соревнования, понял, что это не так. И первое впечатление был шок", - поделился президент.Он обратил внимание на удивительную природу и животный мир Камчатки. "Это уникальное место... Все впечатляет, и все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты", - добавил он.

https://ria.ru/20220420/kamchatka-1784480286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, владимир путин, санкт-петербург, камчатский край, восточный экономический форум (вэф), новости - туризм