12:54 05.09.2022 (обновлено: 13:09 05.09.2022)
Путин рассказал, как влюбился в Камчатку
Путин рассказал, что влюбился в Камчатку с первого взгляда за ее особую атмосферу
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" рассказал, как влюбился в Камчатку, и вспомнил, как в детстве думал, что все города похожи на Ленинград, в котором он вырос.
"Камчатка - это особое место, это особый край. Я, когда первый раз появился на Камчатке, влюбился в нее. Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь", - сказал Путин.
Он отметил, что те, кто родился и живет на Камчатке, могут это и не осознавать - как он в детстве не понимал, чем его родной Ленинград отличается от других городов. "Я, как известно, родился в Ленинграде, в Петербурге, и для меня вот эти набережные города, классические виды, связанные с архитектурой 17-18 века и поздних веков, эта удивительная гармония, кстати говоря, и природы, и того, что сделал человек. Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном, на спортивные соревнования, понял, что это не так. И первое впечатление был шок", - поделился президент.
Он обратил внимание на удивительную природу и животный мир Камчатки. "Это уникальное место... Все впечатляет, и все, конечно, требует внимания со стороны человека и защиты", - добавил он.
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