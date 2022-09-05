https://ria.ru/20220905/gaz-1814614458.html

В ЕС обсудят предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября

В ЕС обсудят предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября - РИА Новости, 05.09.2022

В ЕС обсудят предложения о введении лимита цен на российский газ 7 сентября

В ЕС обсудят предложения о введении потолка цены на газ из РФ на технической встрече 7 сентября, передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:48

2022-09-05T16:48

2022-09-05T23:27

экономика

евросоюз

россия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

паоло джентилони

в мире

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В ЕС обсудят предложения о введении потолка цены на газ из РФ на технической встрече 7 сентября, передает агентство Блумберг со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.Позднее газета Financial Times сообщила, что в Еврокомиссии обсуждают план по ограничению оптовых цен на газ, который также включает два варианта - установление лимита цен на импортируемый из России газ и введение системы разного уровня ограничений цен для европейских стран в зависимости от их энергопотребления. Обсуждается мера по созданию так называемых "красных" и "зеленых" зон в ЕС. Таким образом, цены бы оставались ограниченными в "красных" зонах, но могли бы быть высокими в "зеленых", чтобы в случае нехватки те могли помогать осуществлять поставки в "красные" регионы.Кроме того, в Еврокомиссии обсуждают возможность ввести лимит цен на импортируемый из России газ по всему Евросоюзу или создать "единого закупщика" российского газа, который мог бы обсуждать уровень цен.Как отмечает издание, предлагаемые два варианта – это часть более масштабного плана в ЕС по снижению влияния быстрого роста цен на газ и электроэнергию. Отмечается, что министры энергетики стран ЕС обсудят в пятницу "координируемые шаги" по этому вопросу.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть России является полным абсурдом, РФ не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220905/ugol-1814542218.html

https://ria.ru/20220903/neft-1814168281.html

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экономика, евросоюз, россия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, в мире