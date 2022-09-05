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Тимофеев: в России в июне-августе с помощью ФРТ завершили 19 долгостроев - РИА Новости, 05.09.2022
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Тимофеев: в России в июне-августе с помощью ФРТ завершили 19 долгостроев
Тимофеев: в России в июне-августе с помощью ФРТ завершили 19 долгостроев - РИА Новости, 05.09.2022
Тимофеев: в России в июне-августе с помощью ФРТ завершили 19 долгостроев
В России с помощью Фонда развития территорий (ФРТ) в июне-августе текущего года достроили и ввели в эксплуатацию 19 проблемных домов жилой площадью почти 100... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:07
2022-09-05T13:07
россия
константин тимофеев
жилье
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В России с помощью Фонда развития территорий (ФРТ) в июне-августе текущего года достроили и ввели в эксплуатацию 19 проблемных домов жилой площадью почти 100 тысяч квадратных метров, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев."Общая жилая площадь этих объектов, введенных в эксплуатацию фондом и региональными фондами с июня по август, составляет 96 тысяч квадратных метров. Завершение строительства осуществлялось по решению наблюдательного совета", - отметил он.Тимофеев пояснил, что введенные в строй дома находятся в Московской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской и Орловской областях, а также в Башкортостане."Свыше 2,1 тысячи человек приобрели квартиры у недобросовестных застройщиков этих объектов. На сегодняшний день многие уже получили долгожданные ключи, остальные – в процессе оформления документов. В ближайшее время их права будут восстановлены", – сказал главный управляющий директор фонда.По его словам, за весь период работы фонда с применением федеральных механизмов введены в эксплуатацию 95 проблемных объектов, восстановлены права почти 16,7 тысячи человек.Ранее Тимофеев сообщал, что силами региональных фондов в текущем году планировалось достроить около 120 объектов, на будущий год останется менее 290 объектов. По каждому объекту есть дорожная карта, мониторим выполнение на каждом этапе, фиксируем отставания, отмечал он.Главный управляющий директор фонда добавил, что не видит сильного влияния санкций и их последствий на работу по достройке проблемных объектов. "Глобально мы проблему с подрядчиками не видим. Вопрос скорее в работе менеджмента, в структурных подразделениях подрядных организаций. В то же время, есть некоторые проблемы по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги. Это приводит к перепроектированию ряда узлов объектов, изменению по срокам выполнения строительно-монтажных работ, но сдвиги небольшие", - пояснил Тимофеев.По итогам 2022 года в России планируется восстановить права не менее 47 тысяч обманутых дольщиков. "Мы понимаем, что человек получил либо ключи, либо деньги. На этот год у нас в плане 47 тысяч человек. Мы его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть", - уточнил Тимофеев.Восстановление прав дольщиков ведется силами ФРТ и субъектов. К механизмам фонда относятся завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций. Механизмами субъектов являются завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора.
https://ria.ru/20220728/dolgostroi-1805550208.html
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россия, константин тимофеев, жилье
Россия, Константин Тимофеев, Жилье
13:07 05.09.2022
 

Тимофеев: в России в июне-августе с помощью ФРТ завершили 19 долгостроев

© Фото : Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Фонд развития территорий
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. В России с помощью Фонда развития территорий (ФРТ) в июне-августе текущего года достроили и ввели в эксплуатацию 19 проблемных домов жилой площадью почти 100 тысяч квадратных метров, сообщил главный управляющий директор фонда Константин Тимофеев.
"Общая жилая площадь этих объектов, введенных в эксплуатацию фондом и региональными фондами с июня по август, составляет 96 тысяч квадратных метров. Завершение строительства осуществлялось по решению наблюдательного совета", - отметил он.
Константин Тимофеев
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Тимофеев пояснил, что введенные в строй дома находятся в Московской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Саратовской, Челябинской и Орловской областях, а также в Башкортостане.
"Свыше 2,1 тысячи человек приобрели квартиры у недобросовестных застройщиков этих объектов. На сегодняшний день многие уже получили долгожданные ключи, остальные – в процессе оформления документов. В ближайшее время их права будут восстановлены", – сказал главный управляющий директор фонда.
По его словам, за весь период работы фонда с применением федеральных механизмов введены в эксплуатацию 95 проблемных объектов, восстановлены права почти 16,7 тысячи человек.
Ранее Тимофеев сообщал, что силами региональных фондов в текущем году планировалось достроить около 120 объектов, на будущий год останется менее 290 объектов. По каждому объекту есть дорожная карта, мониторим выполнение на каждом этапе, фиксируем отставания, отмечал он.
Главный управляющий директор фонда добавил, что не видит сильного влияния санкций и их последствий на работу по достройке проблемных объектов. "Глобально мы проблему с подрядчиками не видим. Вопрос скорее в работе менеджмента, в структурных подразделениях подрядных организаций. В то же время, есть некоторые проблемы по проектам, где было предусмотрено импортное оборудование, например, насосы на котельных, горелки или другая автоматика. В этих случаях мы оперативно меняем оборудование и находим отечественные аналоги. Это приводит к перепроектированию ряда узлов объектов, изменению по срокам выполнения строительно-монтажных работ, но сдвиги небольшие", - пояснил Тимофеев.
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По итогам 2022 года в России планируется восстановить права не менее 47 тысяч обманутых дольщиков. "Мы понимаем, что человек получил либо ключи, либо деньги. На этот год у нас в плане 47 тысяч человек. Мы его постараемся перевыполнить. И все предпосылки для этого есть", - уточнил Тимофеев.
Восстановление прав дольщиков ведется силами ФРТ и субъектов. К механизмам фонда относятся завершение строительства проблемных объектов и передача гражданам ключей, а также выплата денежных компенсаций. Механизмами субъектов являются завершение строительства, предоставление компенсационного жилья, выплата компенсаций, привлечение инвестора.
 
РоссияКонстантин ТимофеевЖилье
 
 
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