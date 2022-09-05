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ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами - РИА Новости, 05.09.2022
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ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами
ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами - РИА Новости, 05.09.2022
ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами
Город Энергодар возле Запорожской АЭС вновь обстрелян украинской стороной - в течение ночи выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T12:44
2022-09-05T13:45
в мире
энергодар
россия
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС вновь обстрелян украинской стороной - в течение ночи выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сообщили в Минобороны.
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энергодар
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Минобороны РФ о ночных обстрелах Энергодара со стороны ВСУ
Два артобстрела Энергодара зафиксированы ночью, подразделения ВСУ подавлены ответным огнем артиллерии РФ.
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в мире, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
12:44 05.09.2022 (обновлено: 13:45 05.09.2022)
 
ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами

Минобороны: ВСУ обстреляли Энергодар вблизи от ЗАЭС шестью артснарядами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС вновь обстрелян украинской стороной - в течение ночи выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сообщили в Минобороны.
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