https://ria.ru/20220905/energodar-1814513583.html

ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами

ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами - РИА Новости, 05.09.2022

ВСУ обстреляли Энергодар шестью артснарядами

Город Энергодар возле Запорожской АЭС вновь обстрелян украинской стороной - в течение ночи выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T12:44

2022-09-05T12:44

2022-09-05T13:45

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энергодар

россия

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Город Энергодар возле Запорожской АЭС вновь обстрелян украинской стороной - в течение ночи выпущено шесть артиллерийских снарядов, радиационная обстановка на станции в норме, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о ночных обстрелах Энергодара со стороны ВСУ Два артобстрела Энергодара зафиксированы ночью, подразделения ВСУ подавлены ответным огнем артиллерии РФ. 2022-09-05T12:44 true PT4M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, россия, вооруженные силы украины, запорожская аэс