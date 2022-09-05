https://ria.ru/20220905/dzhonson-1814652298.html

Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки

Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки - РИА Новости, 05.09.2022

Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T18:52

2022-09-05T18:52

2022-09-05T18:52

в мире

борис джонсон

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они пообещали оставаться на связи уже как "друзья", сообщили в офисе британского премьера. По данным офиса, британский премьер заявил, что "Британия остается непоколебима в своей поддержке" Киева."Премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что работать с ним и поддерживать его было честью, лидеры договорились сохранять контакт в качестве друзей", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский в соцсетях отметил, что в беседе с Джонсоном поблагодарил его за помощь и смелость.В июле на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность присвоения Джонсону гражданства Украины и подачи его кандидатуры на пост украинского премьера.

https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811960774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, борис джонсон, владимир зеленский, украина, великобритания