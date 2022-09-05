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Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки - РИА Новости, 05.09.2022
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Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки - РИА Новости, 05.09.2022
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки
Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:52
2022-09-05T18:52
в мире
борис джонсон
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они пообещали оставаться на связи уже как "друзья", сообщили в офисе британского премьера. По данным офиса, британский премьер заявил, что "Британия остается непоколебима в своей поддержке" Киева."Премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что работать с ним и поддерживать его было честью, лидеры договорились сохранять контакт в качестве друзей", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский в соцсетях отметил, что в беседе с Джонсоном поблагодарил его за помощь и смелость.В июле на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность присвоения Джонсону гражданства Украины и подачи его кандидатуры на пост украинского премьера.
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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, украина, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
18:52 05.09.2022
 
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки

Джонсон заверил Зеленского, что они останутся на связи уже как друзья

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они пообещали оставаться на связи уже как "друзья", сообщили в офисе британского премьера. По данным офиса, британский премьер заявил, что "Британия остается непоколебима в своей поддержке" Киева.
"Премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что работать с ним и поддерживать его было честью, лидеры договорились сохранять контакт в качестве друзей", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский в соцсетях отметил, что в беседе с Джонсоном поблагодарил его за помощь и смелость.
В июле на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность присвоения Джонсону гражданства Украины и подачи его кандидатуры на пост украинского премьера.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 21:40
Украинский телеканал ICTV "назначил" Джонсона премьером Украины
 
В миреБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания
 
 
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