https://ria.ru/20220905/dzhonson-1814652298.html
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки - РИА Новости, 05.09.2022
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки
Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T18:52
2022-09-05T18:52
2022-09-05T18:52
в мире
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они пообещали оставаться на связи уже как "друзья", сообщили в офисе британского премьера. По данным офиса, британский премьер заявил, что "Британия остается непоколебима в своей поддержке" Киева."Премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что работать с ним и поддерживать его было честью, лидеры договорились сохранять контакт в качестве друзей", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский в соцсетях отметил, что в беседе с Джонсоном поблагодарил его за помощь и смелость.В июле на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность присвоения Джонсону гражданства Украины и подачи его кандидатуры на пост украинского премьера.
https://ria.ru/20220824/dzhonson-1811960774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, борис джонсон, владимир зеленский, украина, великобритания
В мире, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Украина, Великобритания
Джонсон пообещал поддерживать Зеленского и после своей отставки
Джонсон заверил Зеленского, что они останутся на связи уже как друзья
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон в последнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев, они пообещали оставаться на связи уже как "друзья", сообщили в офисе британского премьера. По данным офиса, британский премьер заявил, что "Британия остается непоколебима в своей поддержке" Киева.
"Премьер-министр сказал президенту Зеленскому, что работать с ним и поддерживать его было честью, лидеры договорились сохранять контакт в качестве друзей", - говорится в сообщении. Ранее Зеленский в соцсетях отметил, что в беседе с Джонсоном поблагодарил его за помощь и смелость.
В июле на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой рассмотреть возможность присвоения Джонсону гражданства Украины
и подачи его кандидатуры на пост украинского премьера.