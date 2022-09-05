19:58 05.09.2022 (обновлено: 20:28 05.09.2022)
МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной
МВД Казахстана: госномер на автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной был снят с учета
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкАвтомобиль с подозреваемыми по делу об убийстве Дарьи Дугиной
Автомобиль с подозреваемыми по делу об убийстве Дарьи Дугиной. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.
"Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей", — рассказали там.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.
Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.
28 августа, 17:54МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк