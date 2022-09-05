https://ria.ru/20220905/dugina-1814664810.html

МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной

МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 05.09.2022

МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной

Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T19:58

2022-09-05T19:58

2022-09-05T20:28

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

казахстан

мвд казахстана

россия

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НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.

https://ria.ru/20220828/vovk-1812733071.html

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дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, министерство внутренних дел рф (мвд россии), казахстан, мвд казахстана, россия