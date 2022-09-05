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МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 05.09.2022
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МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной
МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной - РИА Новости, 05.09.2022
МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной
Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T19:58
2022-09-05T20:28
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
казахстан
мвд казахстана
россия
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НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.
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дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, министерство внутренних дел рф (мвд россии), казахстан, мвд казахстана, россия
Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Казахстан, МВД Казахстана, Россия
19:58 05.09.2022 (обновлено: 20:28 05.09.2022)
 
МВД Казахстана раскрыло подробности о машине предполагаемой убийцы Дугиной

МВД Казахстана: госномер на автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной был снят с учета

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкАвтомобиль с подозреваемыми по делу об убийстве Дарьи Дугиной
Автомобиль с подозреваемыми по делу об убийстве Дарьи Дугиной - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Автомобиль с подозреваемыми по делу об убийстве Дарьи Дугиной. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 5 сен — РИА Новости. Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана.

"Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей", — рассказали там.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.
Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве — казахстанские, а при выезде — украинские.
Наталья Вовк - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 17:54
МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк
 
Дарья ДугинаПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)КазахстанМВД КазахстанаРоссия
 
 
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