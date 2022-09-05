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Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html
Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса
Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022
Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса
Жители Донбасса порой сражаются лучше и результативнее, чем кадровые военнослужащие, заявил Владимир Путин во время экологического форума на Камчатке. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:50
2022-09-05T17:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Жители Донбасса порой сражаются лучше и результативнее, чем кадровые военнослужащие, заявил Владимир Путин во время экологического форума на Камчатке.По его словам, местное население, не будучи профессионалами, сформировало два военных корпуса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
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безопасность, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:50 05.09.2022 (обновлено: 17:23 05.09.2022)
 
Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса

Путин заявил, что жители Донбасса воюют иногда лучше, чем профессиональные военные

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) Гвоздика в районе Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Жители Донбасса порой сражаются лучше и результативнее, чем кадровые военнослужащие, заявил Владимир Путин во время экологического форума на Камчатке.
По его словам, местное население, не будучи профессионалами, сформировало два военных корпуса.

"Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае. <...> Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно", — подчеркнул президент.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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