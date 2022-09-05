https://ria.ru/20220905/donbass-1814615731.html

Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса

Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса - РИА Новости, 05.09.2022

Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса

Жители Донбасса порой сражаются лучше и результативнее, чем кадровые военнослужащие, заявил Владимир Путин во время экологического форума на Камчатке. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:50

2022-09-05T16:50

2022-09-05T17:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802850496_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_d941f43d21d3a96387e599ef8bfb79b2.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Жители Донбасса порой сражаются лучше и результативнее, чем кадровые военнослужащие, заявил Владимир Путин во время экологического форума на Камчатке.По его словам, местное население, не будучи профессионалами, сформировало два военных корпуса.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220831/marinka-1813177342.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр