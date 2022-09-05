16:50 05.09.2022 (обновлено: 17:23 05.09.2022)
Путин рассказал о мужестве сражающихся за свою родину жителей Донбасса
Путин заявил, что жители Донбасса воюют иногда лучше, чем профессиональные военные
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке (САУ) "Гвоздика" в районе Ясиноватой. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Жители Донбасса порой сражаются лучше и результативнее, чем кадровые военнослужащие, заявил Владимир Путин во время экологического форума на Камчатке.
По его словам, местное население, не будучи профессионалами, сформировало два военных корпуса.
"Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае. <...> Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно", — подчеркнул президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.