https://ria.ru/20220905/britaniya-1814603602.html

В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России

В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России - РИА Новости, 05.09.2022

В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России

Деятельность Лиз Трасс в качестве премьера Великобритании на российском направлении может отличать политика "без тормозов", при этом Лондон продолжит... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T16:24

2022-09-05T16:24

2022-09-05T16:24

лиз трасс

великобритания

константин косачев

россия

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Деятельность Лиз Трасс в качестве премьера Великобритании на российском направлении может отличать политика "без тормозов", при этом Лондон продолжит поддерживать Киев, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Как и ожидалось, новым лидером Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно", - написал политик в своем Telegram-канале.Он отметил, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было. "Хотя, конечно же, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы", - полагает сенатор.При этом Косачев напомнил о высказывании Трасс -"мы уже не можем убрать ногу с педали газа", говоря о противостоянии России. "Так что нам вполне можно ожидать политики "без тормозов", - написал законодатель.Покатавшись на публику на танке, она очень хотела сформировать образ новой "железной леди", добавил он. "Однако, похоже, все "железо" будет лишь и дальше отправляться на Украину, чтобы максимально оттягивать крах киевских любимцев Лондона", - отметил законодатель.Косачев также считает, что отношение к России вполне укладывается в общественные настроения в стране, которые активно подогреваются самими политиками. "Но при этом избирателям важнее ответы на самые острые вопросы, и они касаются не Украины. Поэтому в своей первой речи на посту лидера партии Трасс обещала ответить на энергетический кризис и заняться высокими ценами на электроэнергию", - напомнил политик.Вопрос лишь в том, когда население начнет связывать друг с другом две очевидности – "педаль газа" в отношении России и цены на энергоносители. Пока лондонские политики и СМИ успешно противостоят законам логики, но на континентальной Европе трезвеющих людей все больше, написал вице-спикер СФ."Хотя, умение "переобуваться в воздухе" Трасс с успехом демонстрировала не раз. Например, в вопросе выхода из ЕС, когда она сначала была против, но после референдума изменила позицию на 180%", - подчеркнул Косачев.При этом законодатель отметил, что в вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем "пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения".

https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лиз трасс, великобритания, константин косачев, россия, совет федерации рф, политика