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В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России - РИА Новости, 05.09.2022
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В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России
В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России - РИА Новости, 05.09.2022
В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России
Деятельность Лиз Трасс в качестве премьера Великобритании на российском направлении может отличать политика "без тормозов", при этом Лондон продолжит... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T16:24
2022-09-05T16:24
лиз трасс
великобритания
константин косачев
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Деятельность Лиз Трасс в качестве премьера Великобритании на российском направлении может отличать политика "без тормозов", при этом Лондон продолжит поддерживать Киев, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Как и ожидалось, новым лидером Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно", - написал политик в своем Telegram-канале.Он отметил, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было. "Хотя, конечно же, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы", - полагает сенатор.При этом Косачев напомнил о высказывании Трасс -"мы уже не можем убрать ногу с педали газа", говоря о противостоянии России. "Так что нам вполне можно ожидать политики "без тормозов", - написал законодатель.Покатавшись на публику на танке, она очень хотела сформировать образ новой "железной леди", добавил он. "Однако, похоже, все "железо" будет лишь и дальше отправляться на Украину, чтобы максимально оттягивать крах киевских любимцев Лондона", - отметил законодатель.Косачев также считает, что отношение к России вполне укладывается в общественные настроения в стране, которые активно подогреваются самими политиками. "Но при этом избирателям важнее ответы на самые острые вопросы, и они касаются не Украины. Поэтому в своей первой речи на посту лидера партии Трасс обещала ответить на энергетический кризис и заняться высокими ценами на электроэнергию", - напомнил политик.Вопрос лишь в том, когда население начнет связывать друг с другом две очевидности – "педаль газа" в отношении России и цены на энергоносители. Пока лондонские политики и СМИ успешно противостоят законам логики, но на континентальной Европе трезвеющих людей все больше, написал вице-спикер СФ."Хотя, умение "переобуваться в воздухе" Трасс с успехом демонстрировала не раз. Например, в вопросе выхода из ЕС, когда она сначала была против, но после референдума изменила позицию на 180%", - подчеркнул Косачев.При этом законодатель отметил, что в вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем "пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения".
https://ria.ru/20220905/trass-1814437821.html
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лиз трасс, великобритания, константин косачев, россия, совет федерации рф, политика
Лиз Трасс, Великобритания, Константин Косачев, Россия, Совет Федерации РФ, Политика
16:24 05.09.2022
 
В Совфеде ожидают от Британии политику "без тормозов" в отношении России

Косачев ожидает политику "без тормозов" в отношении России после избрания Трасс премьером

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Деятельность Лиз Трасс в качестве премьера Великобритании на российском направлении может отличать политика "без тормозов", при этом Лондон продолжит поддерживать Киев, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Как и ожидалось, новым лидером Консервативной партии и, соответственно, премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Тот случай, когда нам от этого, как говорится, ни жарко, ни холодно", - написал политик в своем Telegram-канале.
Он отметил, что особых разногласий на российском направлении у обоих финалистов премьерской гонки изначально не было. "Хотя, конечно же, экс-министр финансов Риши Сунак во главе правительства исповедовал бы обязательную для нынешних британских политиков русофобию без того фанатизма, который заметен у нынешней победительницы", - полагает сенатор.
При этом Косачев напомнил о высказывании Трасс -"мы уже не можем убрать ногу с педали газа", говоря о противостоянии России. "Так что нам вполне можно ожидать политики "без тормозов", - написал законодатель.
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Покатавшись на публику на танке, она очень хотела сформировать образ новой "железной леди", добавил он. "Однако, похоже, все "железо" будет лишь и дальше отправляться на Украину, чтобы максимально оттягивать крах киевских любимцев Лондона", - отметил законодатель.
Косачев также считает, что отношение к России вполне укладывается в общественные настроения в стране, которые активно подогреваются самими политиками. "Но при этом избирателям важнее ответы на самые острые вопросы, и они касаются не Украины. Поэтому в своей первой речи на посту лидера партии Трасс обещала ответить на энергетический кризис и заняться высокими ценами на электроэнергию", - напомнил политик.
Вопрос лишь в том, когда население начнет связывать друг с другом две очевидности – "педаль газа" в отношении России и цены на энергоносители. Пока лондонские политики и СМИ успешно противостоят законам логики, но на континентальной Европе трезвеющих людей все больше, написал вице-спикер СФ.
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"Хотя, умение "переобуваться в воздухе" Трасс с успехом демонстрировала не раз. Например, в вопросе выхода из ЕС, когда она сначала была против, но после референдума изменила позицию на 180%", - подчеркнул Косачев.
При этом законодатель отметил, что в вопросах энергетики и иных насущных внутренних тем "пока не заметно, чтобы у нового премьера имелось достаточно железных аргументов для населения".
 
Лиз ТрассВеликобританияКонстантин КосачевРоссияСовет Федерации РФПолитика
 
 
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