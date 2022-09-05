https://ria.ru/20220905/britaniya-1814580660.html
В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией
В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией - РИА Новости, 05.09.2022
В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией
Предпосылок для позитива в отношениях с Лондоном нет, Москва не испытывает иллюзий в связи с избранием Лиз Трасс на пост премьера Британии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T15:36
2022-09-05T15:36
2022-09-05T15:46
россия
великобритания
лиз трасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей беляев
риши сунак
москва
лондон
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предпосылок для позитива в отношениях с Лондоном нет, Москва не испытывает иллюзий в связи с избранием Лиз Трасс на пост премьера Британии, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, комментируя итоги выборов."Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет", - сказал дипломат."При этом важно понимать, что уходящий в отставку премьер-министр также перенял эстафету у своих предшественников в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества", - отметил дипломат."Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами", - подчеркнул Беляев.
https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html
https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html
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россия, великобритания, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей беляев, риши сунак, москва, лондон, борис джонсон
Россия, Великобритания, Лиз Трасс, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Беляев, Риши Сунак, Москва, Лондон, Борис Джонсон
15:36 05.09.2022 (обновлено: 15:46 05.09.2022)
В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией
В МИД не надеются на улучшение отношений с Британией после избрания Трасс новым премьером