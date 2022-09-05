https://ria.ru/20220905/britaniya-1814580660.html

В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией

В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией - РИА Новости, 05.09.2022

В МИД не видят предпосылок для улучшения отношений с Британией

Предпосылок для позитива в отношениях с Лондоном нет, Москва не испытывает иллюзий в связи с избранием Лиз Трасс на пост премьера Британии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T15:36

2022-09-05T15:36

2022-09-05T15:46

россия

великобритания

лиз трасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей беляев

риши сунак

москва

лондон

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предпосылок для позитива в отношениях с Лондоном нет, Москва не испытывает иллюзий в связи с избранием Лиз Трасс на пост премьера Британии, заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, комментируя итоги выборов."Не усматриваем предпосылок для позитивных перемен в двусторонних отношениях в связи с фигурой нового премьер-министра Великобритании. Иллюзий на этот счет у нас нет", - сказал дипломат."При этом важно понимать, что уходящий в отставку премьер-министр также перенял эстафету у своих предшественников в деле разрушения основ российско-британского сотрудничества", - отметил дипломат."Более того, каждый раз после очередной провокации англичан, сопровождавшейся голословными обвинениями и односторонними санкциями, призывали британскую сторону к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между нашими странами и народами", - подчеркнул Беляев.

https://ria.ru/20220905/trass-1814568953.html

https://ria.ru/20220905/velikobritaniya-1814575429.html

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великобритания

москва

лондон

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россия, великобритания, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей беляев, риши сунак, москва, лондон, борис джонсон