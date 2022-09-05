https://ria.ru/20220905/britaniya-1814554745.html

СМИ: новый премьер Британии заплатит 2300 долларов за электричество за зиму

СМИ: новый премьер Британии заплатит 2300 долларов за электричество за зиму - РИА Новости, 05.09.2022

СМИ: новый премьер Британии заплатит 2300 долларов за электричество за зиму

Будущий премьер-министр Великобритании, которым, как ожидается, станет Лиз Трасс, заплатит не более 2000 фунтов стерлингов (2301 доллар) за электроэнергию на... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T14:36

2022-09-05T14:36

2022-09-05T14:36

в мире

лиз трасс

борис джонсон

тереза мэй

великобритания

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Будущий премьер-министр Великобритании, которым, как ожидается, станет Лиз Трасс, заплатит не более 2000 фунтов стерлингов (2301 доллар) за электроэнергию на Даунинг-стрит за зимний период из-за государственных субсидий, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на исследование лейбористской партии.Как отмечает издание, счета за электричество и отопление на Даунинг-стрит оплачиваются государством."Хотя ограничение цен на электроэнергию означает, что средний годовой счет, как ожидается, будет более 4000 фунтов стерлингов (4606 долларов) в течение зимы, Трасс будет застрахована от роста цен после определенного момента благодаря способу оплаты расходов на электроэнергию", - пишет издание.По подсчетам лейбористов, на которые ссылается газета, премьер будет оплачивать только налоги на электроэнергию, и его расходы за зимний период составят 1980 фунтов стерлингов (2279 долларов).Как отмечает газета, "как бы ни вырос лимит на электроэнергию в 2023-2024 налоговом году, Трасс будет платить не более 3400 фунтов стерлингов (3912 долларов) в общей сложности".Голосование в последнем туре выборов премьер-министра Британии завершилось в пятницу, результаты станут известны в понедельник.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

https://ria.ru/20220904/tseny-1814353053.html

https://ria.ru/20220904/gaz-1814348405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания