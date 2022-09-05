13:06 05.09.2022 (обновлено: 13:39 05.09.2022)
Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года
Глава Кемеровской области Цивилев: больница в Междуреченске заработает до конца 2022 года
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиНовая больница в Междуреченске Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
Новая больница в Междуреченске Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
"Мы продолжаем работу по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей всех территорий Кузбасса. Открытие больничного комплекса запланировано на четвертый квартал этого года. Качественную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях будут получать около 100 тысяч жителей Междуреченска и ближайших населенных пунктов. Важно, что в одном месте пациенты смогут пройти диагностику, лечение, получить консультацию узких специалистов. А улучшение условий труда привлечет в клинику новых медиков", - цитирует пресс-служба главу региона.
Уточняется, что общая площадь семиэтажного здания - 20 тысяч квадратных метров, больница рассчитана на 186 койко-мест и на 800 посещений в смену. В больничном комплексе предусмотрено оказание медпомощи в условиях круглосуточного пребывания больных. Многопрофильная больница объединит 10 стационарных отделений, которые сейчас находятся в разных частях Междуреченска.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиНовая больница в Междуреченске Кемеровской области
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Новая больница в Междуреченске Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской областиНовая больница в Междуреченске Кемеровской области
2 из 2
Новая больница в Междуреченске Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
1 из 2
Новая больница в Междуреченске Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
2 из 2
Новая больница в Междуреченске Кемеровской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кемеровской области
Также будет капитально отремонтирована поликлиника и диагностический центр, к которым примыкает новое здание. В лечебном блоке будут расположены отделения рентгенодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория.
На данный момент готовность многопрофильной больницы — 87%. Уже завершен монтаж окон, перегородок, устройство кровли, фасада, полов, монтаж внутренних и наружных систем (вентиляции, отопления, водопровода, канализации, кондиционирования, электро-, кислородо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации). Сейчас ведутся отделочные работы. Завершение строительства больницы запланировано на конец 2022 года. Уже в сентябре начнется установка современного оборудования и новой мебели.
Отмечается, что объект входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ Владимира Путина. Здание выстроено на месте старого недостроя, который начали возводить более 30 лет назад. Финансирование составило 2 миллиарда 74 миллионов 887 тысяч рублей.
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