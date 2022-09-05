https://ria.ru/20220905/bolnitsa-1814524463.html

Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года

Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года - РИА Новости, 05.09.2022

Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года

Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T13:06

2022-09-05T13:06

2022-09-05T13:39

общество

сергей цивилев

россия

кемеровская область

междуреченск

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КЕМЕРОВО, 5 сен – РИА Новости. Новая больница в Междуреченске начнет работу до конца 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Мы продолжаем работу по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей всех территорий Кузбасса. Открытие больничного комплекса запланировано на четвертый квартал этого года. Качественную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях будут получать около 100 тысяч жителей Междуреченска и ближайших населенных пунктов. Важно, что в одном месте пациенты смогут пройти диагностику, лечение, получить консультацию узких специалистов. А улучшение условий труда привлечет в клинику новых медиков", - цитирует пресс-служба главу региона.Уточняется, что общая площадь семиэтажного здания - 20 тысяч квадратных метров, больница рассчитана на 186 койко-мест и на 800 посещений в смену. В больничном комплексе предусмотрено оказание медпомощи в условиях круглосуточного пребывания больных. Многопрофильная больница объединит 10 стационарных отделений, которые сейчас находятся в разных частях Междуреченска.Также будет капитально отремонтирована поликлиника и диагностический центр, к которым примыкает новое здание. В лечебном блоке будут расположены отделения рентгенодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория.На данный момент готовность многопрофильной больницы — 87%. Уже завершен монтаж окон, перегородок, устройство кровли, фасада, полов, монтаж внутренних и наружных систем (вентиляции, отопления, водопровода, канализации, кондиционирования, электро-, кислородо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации). Сейчас ведутся отделочные работы. Завершение строительства больницы запланировано на конец 2022 года. Уже в сентябре начнется установка современного оборудования и новой мебели.Отмечается, что объект входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ Владимира Путина. Здание выстроено на месте старого недостроя, который начали возводить более 30 лет назад. Финансирование составило 2 миллиарда 74 миллионов 887 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220902/natsproekt-1814005606.html

https://ria.ru/20220902/kuzbass-1813952059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сергей цивилев, россия, кемеровская область, междуреченск