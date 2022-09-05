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Международный день благотворительности - РИА Новости, 05.09.2022
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Международный день благотворительности
Международный день благотворительности - РИА Новости, 05.09.2022
Международный день благотворительности
5 сентября ежегодно в мире отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T03:11
2022-09-05T03:11
справки
алишер усманов
билл гейтс
павел третьяков
россия
ирландия
сахара
всемирный банк
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5 сентября ежегодно в мире отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН https://daccess-ods.un.org/tmp/883039.757609367.html с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными.Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году.Дата 5 сентября приурочена к дню кончины матери Терезы – лауреата Нобелевской премии мира (1979) "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству".Мать Тереза (урожденная Агнес Гондже Бояджиу) родилась в 1910 году в городе Ускюб Османской империи (ныне Скопье – столица Северной Македонии). В 1928 году уехала в Ирландию, где вступила в католический монашеский орден сестер Лорето. После обучения в составе миссии ордена была направлена в Индию. В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной монахини Терезы из Лизье. В течение 17 лет преподавала в школе Святой Марии в Калькутте. В 1950 году мать Тереза получила разрешение от Святого Престола на создание своего ордена "Миссионеры милосердия", главной задачей которого стала забота о людях, о которых никто не заботился. Всю свою жизнь мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительностью по всему миру. Она скончалась 5 сентября 1997 году. В 2016 году католическая церковь причислила ее к лику святых. По данным ООН, нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.Более 700 миллионов человек, или 10% населения мира, по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Большинство людей, живущих на менее чем 1,90 доллара в день, проживают в странах Африки к югу от Сахары. По данным Всемирного банка, в 2020 году в результате ущерба пандемии COVID-19 от 88 до 115 миллионов человек оказались в нищете, большинство их них живут в Южной Азии и в странах к югу от Сахары. Существует большая вероятность того, что к 2030 году около 160 миллионов детей будут жить в условиях крайней нищеты. Благотворительность, как добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует созданию более устойчивого общества. Она помогает преодолевать последствия гуманитарных кризисов, дополняет усилия государств в сфере здравоохранения, образования, защиты населения. Способствует развитию культуры, науки, спорта, защите наиболее уязвимых и обездоленных.Своей подвижнической жизнью известна не только мать Тереза. Французский религиозный деятель – сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя – Мадлен Сенкин) пользовалась большой любовью во Франции и других странах, где ее сравнивали с матерью Терезой. В 2006 году согласно опросу журнала Elle, ее назвали француженкой, наиболее вызывающей восхищение. Приняв священный обет в подростковом возрасте, она помогала бедным во всем мире, в частности в Египте, где ее называли "мусорщицей" трущоб Каира. Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) создал собственную благотворительную организацию Edhi Trust, ставшую крупнейшим социальным учреждением Пакистана. Эдхи запустил службу скорой помощи в мегаполисе Карачи с населением свыше 10 миллионов человек. Одним из самых известных благотворителей является американский миллиардер Билл Гейтс, основавший совместно с Полом Алленом в 1975 году компании по производству программного обеспечения Microsoft. Его фонд Bill &amp; Melinda Gates Foundation является крупнейшим благотворительным фондом в мире. За годы своего существования он предоставил грантов на 65,6 миллиардов долларов, финансируя работы в 144 странах. По данным исследования "Мировой рейтинг благотворительности" (2021), который провели Charities Aid Foundation (CAF) и Gallup’s World View World Poll в 114 странах, первое место в рейтинге заняла Индонезия, второе – Кения, третье – Нигерия. США, Канада, Ирландия, Великобритания, Нидерланды впервые не вошли в первую десятку.Наихудший показатель – у Японии. Почти три миллиарда людей по всему миру отметили, что помогли незнакомым людям в 2020 году. В России в разные времена были свои меценаты и благотворители. Среди самых известных – Савва Мамонтов, граф Шереметев, Павел Третьяков, Павел Демидов. В настоящее время известные деятели культуры и искусства, российские бизнесмены также нередко основывают благотворительные фонды. Журнал Forbes опубликовал рейтинг (2022) крупнейших благотворительных фондов российских бизнесменов. Второй год подряд его возглавляет фонд Владимира Потанина. Второе место занимает фонд Елены и Геннадия Тимченко. В первой пятерке также находятся фонды "Сафмар" Михаила Гуцериева, "Абсолют-Помощь" Александра Светакова, "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Также одним из крупнейших фондов России является Русфонд (Российский фонд помощи). Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун создали фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь". Благотворительный фонд актера Константина Хабенского помогает детям, больным раком, а фонд "Шаг вместе", учрежденный актером Гошей Куценко, помогает детям, больным церебральным параличом. Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца", основанный известной моделью Натальей Водяновой, оказывает помощь людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Поддержку людям с особенностями развития также оказывает благотворительный фонд "Я есть" актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой. Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, который помогает молодым талантам, а художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев основал фонд для содействия в сфере искусства, культуры, просвещения и образования. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021 году каждый 10-й россиянин совершал регулярные пожертвования.При этом в "Мировом рейтинге благотворительности" CAF и Gallup’s World View World Poll (2021) Россия поднялась на 67-е место. В стране повысились три ключевых показателя отношения к благотворительности (денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство), совокупный индекс составил 33% (в 2018 году – 25%).В 2021 году участники списка Forbes только через частные фонды перевели свыше 12 миллиардов рублей на поддержку культуры, образования, спорта, исследований. А объемы пожертвований на платформах онлайн-пожертвований в России за тот же год выросли в 1,5 раза. На них было собрано свыше 1,1 миллиарда рублей для поддержки некоммерческих организаций и нуждающихся в помощи. С 2012 года в России за благотворительность вручается знак отличия "За благодеяния". В разные годы этого знака были удостоены российские бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон (1937-2018), главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и другие. В 2021 году, в частности, знака была удостоена президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
ирландия
сахара
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справки, алишер усманов, билл гейтс, павел третьяков, россия, ирландия, сахара, всемирный банк, оон, microsoft corporation, forbes, благотворительность, международный день благотворительности
Справки, Алишер Усманов, Билл Гейтс, Павел Третьяков, Россия, Ирландия, Сахара, Всемирный банк, ООН, Microsoft Corporation, Forbes, Благотворительность, Международный день благотворительности
03:11 05.09.2022
 

Международный день благотворительности

© AP Photo / Kevin FrayerИндийские дети из бедных семей во время занятий в рамках мобильной учебной благотворительной программы
Индийские дети из бедных семей во время занятий в рамках мобильной учебной благотворительной программы - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Kevin Frayer
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5 сентября ежегодно в мире отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН https://daccess-ods.un.org/tmp/883039.757609367.html с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными.
Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году.
Дата 5 сентября приурочена к дню кончины матери Терезы – лауреата Нобелевской премии мира (1979) "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству".
Мать Тереза (урожденная Агнес Гондже Бояджиу) родилась в 1910 году в городе Ускюб Османской империи (ныне Скопье – столица Северной Македонии). В 1928 году уехала в Ирландию, где вступила в католический монашеский орден сестер Лорето. После обучения в составе миссии ордена была направлена в Индию. В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной монахини Терезы из Лизье. В течение 17 лет преподавала в школе Святой Марии в Калькутте. В 1950 году мать Тереза получила разрешение от Святого Престола на создание своего ордена "Миссионеры милосердия", главной задачей которого стала забота о людях, о которых никто не заботился.
Всю свою жизнь мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительностью по всему миру. Она скончалась 5 сентября 1997 году. В 2016 году католическая церковь причислила ее к лику святых.
По данным ООН, нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.
Более 700 миллионов человек, или 10% населения мира, по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Большинство людей, живущих на менее чем 1,90 доллара в день, проживают в странах Африки к югу от Сахары. По данным Всемирного банка, в 2020 году в результате ущерба пандемии COVID-19 от 88 до 115 миллионов человек оказались в нищете, большинство их них живут в Южной Азии и в странах к югу от Сахары. Существует большая вероятность того, что к 2030 году около 160 миллионов детей будут жить в условиях крайней нищеты.
Благотворительность, как добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует созданию более устойчивого общества. Она помогает преодолевать последствия гуманитарных кризисов, дополняет усилия государств в сфере здравоохранения, образования, защиты населения. Способствует развитию культуры, науки, спорта, защите наиболее уязвимых и обездоленных.
Своей подвижнической жизнью известна не только мать Тереза. Французский религиозный деятель – сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя – Мадлен Сенкин) пользовалась большой любовью во Франции и других странах, где ее сравнивали с матерью Терезой. В 2006 году согласно опросу журнала Elle, ее назвали француженкой, наиболее вызывающей восхищение. Приняв священный обет в подростковом возрасте, она помогала бедным во всем мире, в частности в Египте, где ее называли "мусорщицей" трущоб Каира.
Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) создал собственную благотворительную организацию Edhi Trust, ставшую крупнейшим социальным учреждением Пакистана. Эдхи запустил службу скорой помощи в мегаполисе Карачи с населением свыше 10 миллионов человек.
Одним из самых известных благотворителей является американский миллиардер Билл Гейтс, основавший совместно с Полом Алленом в 1975 году компании по производству программного обеспечения Microsoft. Его фонд Bill & Melinda Gates Foundation является крупнейшим благотворительным фондом в мире. За годы своего существования он предоставил грантов на 65,6 миллиардов долларов, финансируя работы в 144 странах.
По данным исследования "Мировой рейтинг благотворительности" (2021), который провели Charities Aid Foundation (CAF) и Gallup’s World View World Poll в 114 странах, первое место в рейтинге заняла Индонезия, второе – Кения, третье – Нигерия. США, Канада, Ирландия, Великобритания, Нидерланды впервые не вошли в первую десятку.Наихудший показатель – у Японии. Почти три миллиарда людей по всему миру отметили, что помогли незнакомым людям в 2020 году.
В России в разные времена были свои меценаты и благотворители. Среди самых известных – Савва Мамонтов, граф Шереметев, Павел Третьяков, Павел Демидов. В настоящее время известные деятели культуры и искусства, российские бизнесмены также нередко основывают благотворительные фонды.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг (2022) крупнейших благотворительных фондов российских бизнесменов. Второй год подряд его возглавляет фонд Владимира Потанина. Второе место занимает фонд Елены и Геннадия Тимченко. В первой пятерке также находятся фонды "Сафмар" Михаила Гуцериева, "Абсолют-Помощь" Александра Светакова, "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова.
Также одним из крупнейших фондов России является Русфонд (Российский фонд помощи). Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун создали фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь".
Благотворительный фонд актера Константина Хабенского помогает детям, больным раком, а фонд "Шаг вместе", учрежденный актером Гошей Куценко, помогает детям, больным церебральным параличом.
Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца", основанный известной моделью Натальей Водяновой, оказывает помощь людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Поддержку людям с особенностями развития также оказывает благотворительный фонд "Я есть" актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой.
Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, который помогает молодым талантам, а художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев основал фонд для содействия в сфере искусства, культуры, просвещения и образования.
Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021 году каждый 10-й россиянин совершал регулярные пожертвования.
При этом в "Мировом рейтинге благотворительности" CAF и Gallup’s World View World Poll (2021) Россия поднялась на 67-е место. В стране повысились три ключевых показателя отношения к благотворительности (денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство), совокупный индекс составил 33% (в 2018 году – 25%).
В 2021 году участники списка Forbes только через частные фонды перевели свыше 12 миллиардов рублей на поддержку культуры, образования, спорта, исследований. А объемы пожертвований на платформах онлайн-пожертвований в России за тот же год выросли в 1,5 раза. На них было собрано свыше 1,1 миллиарда рублей для поддержки некоммерческих организаций и нуждающихся в помощи.
С 2012 года в России за благотворительность вручается знак отличия "За благодеяния". В разные годы этого знака были удостоены российские бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон (1937-2018), главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и другие. В 2021 году, в частности, знака была удостоена президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлишер УсмановБилл ГейтсПавел ТретьяковРоссияИрландияСахараВсемирный банкООНMicrosoft CorporationForbesБлаготворительностьМеждународный день благотворительности
 
 
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