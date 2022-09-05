https://ria.ru/20220905/blagotvoritelnost-1814040995.html

Международный день благотворительности

Международный день благотворительности - РИА Новости, 05.09.2022

Международный день благотворительности

5 сентября ежегодно в мире отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012... РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T03:11

2022-09-05T03:11

2022-09-05T03:11

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алишер усманов

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5 сентября ежегодно в мире отмечается Международный день благотворительности (International Day of Charity). Решение о праздновании было принято в декабре 2012 года на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН https://daccess-ods.un.org/tmp/883039.757609367.html с целью поощрения диалога между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям, культурам и религиям, а также солидарности с обездоленными.Впервые Международный день благотворительности отмечался в 2013 году.Дата 5 сентября приурочена к дню кончины матери Терезы – лауреата Нобелевской премии мира (1979) "за работу по оказанию помощи страдающему человечеству".Мать Тереза (урожденная Агнес Гондже Бояджиу) родилась в 1910 году в городе Ускюб Османской империи (ныне Скопье – столица Северной Македонии). В 1928 году уехала в Ирландию, где вступила в католический монашеский орден сестер Лорето. После обучения в составе миссии ордена была направлена в Индию. В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной монахини Терезы из Лизье. В течение 17 лет преподавала в школе Святой Марии в Калькутте. В 1950 году мать Тереза получила разрешение от Святого Престола на создание своего ордена "Миссионеры милосердия", главной задачей которого стала забота о людях, о которых никто не заботился. Всю свою жизнь мать Тереза служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительностью по всему миру. Она скончалась 5 сентября 1997 году. В 2016 году католическая церковь причислила ее к лику святых. По данным ООН, нищета по-прежнему сохраняется во всех странах мира, независимо от уровня их экономического, социального и культурного развития.Более 700 миллионов человек, или 10% населения мира, по-прежнему живут в условиях крайней нищеты. Большинство людей, живущих на менее чем 1,90 доллара в день, проживают в странах Африки к югу от Сахары. По данным Всемирного банка, в 2020 году в результате ущерба пандемии COVID-19 от 88 до 115 миллионов человек оказались в нищете, большинство их них живут в Южной Азии и в странах к югу от Сахары. Существует большая вероятность того, что к 2030 году около 160 миллионов детей будут жить в условиях крайней нищеты. Благотворительность, как добровольчество и филантропия, сплачивает людей и способствует созданию более устойчивого общества. Она помогает преодолевать последствия гуманитарных кризисов, дополняет усилия государств в сфере здравоохранения, образования, защиты населения. Способствует развитию культуры, науки, спорта, защите наиболее уязвимых и обездоленных.Своей подвижнической жизнью известна не только мать Тереза. Французский религиозный деятель – сестра Эммануэль (1908-2008) (настоящее имя – Мадлен Сенкин) пользовалась большой любовью во Франции и других странах, где ее сравнивали с матерью Терезой. В 2006 году согласно опросу журнала Elle, ее назвали француженкой, наиболее вызывающей восхищение. Приняв священный обет в подростковом возрасте, она помогала бедным во всем мире, в частности в Египте, где ее называли "мусорщицей" трущоб Каира. Пакистанец Абдул Саттар Эдхи (1928-2016) создал собственную благотворительную организацию Edhi Trust, ставшую крупнейшим социальным учреждением Пакистана. Эдхи запустил службу скорой помощи в мегаполисе Карачи с населением свыше 10 миллионов человек. Одним из самых известных благотворителей является американский миллиардер Билл Гейтс, основавший совместно с Полом Алленом в 1975 году компании по производству программного обеспечения Microsoft. Его фонд Bill & Melinda Gates Foundation является крупнейшим благотворительным фондом в мире. За годы своего существования он предоставил грантов на 65,6 миллиардов долларов, финансируя работы в 144 странах. По данным исследования "Мировой рейтинг благотворительности" (2021), который провели Charities Aid Foundation (CAF) и Gallup’s World View World Poll в 114 странах, первое место в рейтинге заняла Индонезия, второе – Кения, третье – Нигерия. США, Канада, Ирландия, Великобритания, Нидерланды впервые не вошли в первую десятку.Наихудший показатель – у Японии. Почти три миллиарда людей по всему миру отметили, что помогли незнакомым людям в 2020 году. В России в разные времена были свои меценаты и благотворители. Среди самых известных – Савва Мамонтов, граф Шереметев, Павел Третьяков, Павел Демидов. В настоящее время известные деятели культуры и искусства, российские бизнесмены также нередко основывают благотворительные фонды. Журнал Forbes опубликовал рейтинг (2022) крупнейших благотворительных фондов российских бизнесменов. Второй год подряд его возглавляет фонд Владимира Потанина. Второе место занимает фонд Елены и Геннадия Тимченко. В первой пятерке также находятся фонды "Сафмар" Михаила Гуцериева, "Абсолют-Помощь" Александра Светакова, "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Также одним из крупнейших фондов России является Русфонд (Российский фонд помощи). Актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун создали фонд помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями "Подари жизнь". Благотворительный фонд актера Константина Хабенского помогает детям, больным раком, а фонд "Шаг вместе", учрежденный актером Гошей Куценко, помогает детям, больным церебральным параличом. Фонд помощи детям и молодежи "Обнаженные сердца", основанный известной моделью Натальей Водяновой, оказывает помощь людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Поддержку людям с особенностями развития также оказывает благотворительный фонд "Я есть" актеров Егора Бероева и Ксении Алферовой. Дирижер Владимир Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, который помогает молодым талантам, а художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев основал фонд для содействия в сфере искусства, культуры, просвещения и образования. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ), в 2021 году каждый 10-й россиянин совершал регулярные пожертвования.При этом в "Мировом рейтинге благотворительности" CAF и Gallup’s World View World Poll (2021) Россия поднялась на 67-е место. В стране повысились три ключевых показателя отношения к благотворительности (денежные пожертвования, помощь незнакомым людям и волонтерство), совокупный индекс составил 33% (в 2018 году – 25%).В 2021 году участники списка Forbes только через частные фонды перевели свыше 12 миллиардов рублей на поддержку культуры, образования, спорта, исследований. А объемы пожертвований на платформах онлайн-пожертвований в России за тот же год выросли в 1,5 раза. На них было собрано свыше 1,1 миллиарда рублей для поддержки некоммерческих организаций и нуждающихся в помощи. С 2012 года в России за благотворительность вручается знак отличия "За благодеяния". В разные годы этого знака были удостоены российские бизнесмены Алишер Усманов, Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов, Олег Дерипаска, певец и депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон (1937-2018), главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и другие. В 2021 году, в частности, знака была удостоена президент Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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