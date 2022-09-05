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Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики - РИА Новости, 05.09.2022
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Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики - РИА Новости, 05.09.2022
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики
Президент России Владимир Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:39
2022-09-05T13:39
общество
владимир путин
арктика
россия
сергей шойгу
вэф-2022
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время."Я вижу, здесь нужна хорошая проработка всей правовой базы. И нормативную эту базу, безусловно, нужно самым серьезным и таким профессиональным образом доработать. И мы это сделаем в ближайшее время. Обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Путин напомнил, что идея начать уборку Арктики была его с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу."И то, что сейчас тысячи тон оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует", - добавил президент.
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общество, владимир путин, арктика, россия, сергей шойгу, вэф-2022
Общество, Владимир Путин, Арктика, Россия, Сергей Шойгу, ВЭФ-2022
13:39 05.09.2022
 
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики

Путин пообещал доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики

© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время.
"Я вижу, здесь нужна хорошая проработка всей правовой базы. И нормативную эту базу, безусловно, нужно самым серьезным и таким профессиональным образом доработать. И мы это сделаем в ближайшее время. Обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
Путин напомнил, что идея начать уборку Арктики была его с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу.
"И то, что сейчас тысячи тон оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует", - добавил президент.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ОбществоВладимир ПутинАрктикаРоссияСергей ШойгуВЭФ-2022
 
 
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