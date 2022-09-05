https://ria.ru/20220905/arktika-1814535081.html
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики - РИА Новости, 05.09.2022
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики
Президент России Владимир Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в... РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T13:39
2022-09-05T13:39
2022-09-05T13:39
общество
владимир путин
арктика
россия
сергей шойгу
вэф-2022
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время."Я вижу, здесь нужна хорошая проработка всей правовой базы. И нормативную эту базу, безусловно, нужно самым серьезным и таким профессиональным образом доработать. И мы это сделаем в ближайшее время. Обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".Путин напомнил, что идея начать уборку Арктики была его с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу."И то, что сейчас тысячи тон оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует", - добавил президент.
https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813930787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, арктика, россия, сергей шойгу, вэф-2022
Общество, Владимир Путин, Арктика, Россия, Сергей Шойгу, ВЭФ-2022
Путин пообещал доработать правовую базу для продолжения уборки Арктики
Путин пообещал доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал проработать и доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики, отметив, что это будет сделано в ближайшее время.
"Я вижу, здесь нужна хорошая проработка всей правовой базы. И нормативную эту базу, безусловно, нужно самым серьезным и таким профессиональным образом доработать. И мы это сделаем в ближайшее время. Обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".
Путин напомнил, что идея начать уборку Арктики была его с подачи главы Минобороны Сергея Шойгу
.
"И то, что сейчас тысячи тон оттуда вывозятся, это, конечно, меня очень радует", - добавил президент.