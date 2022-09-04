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В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС

В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 04.09.2022

В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС

Ответ России на ограничения ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но последует однозначно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T14:08

2022-09-04T14:08

2022-09-04T15:27

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

евросоюз

санкции в отношении россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Ответ России на ограничения ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но последует однозначно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, этот вопрос всегда был камнем преткновения в отношениях с Западом. Сейчас страны Европы не гнушаются ничем, так как им нужно рапортовать о якобы новых ударах по России, отметил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы в таком случае будет соответствовать ее интересам.Песков также напомнил, что Запад — лишь часть мира и что огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества останутся открытыми для России.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на "шенген" для россиян не будет, однако его получение станет более сложным и длительным. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.Что касается уже полученных россиянами долгосрочных разрешений на въезд, Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и даст рекомендации странам союза по поводу дальнейших действий.

https://ria.ru/20220901/lavrov-1813655023.html

россия

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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евросоюз, санкции в отношении россии