14:08 04.09.2022 (обновлено: 15:27 04.09.2022)
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС
Песков заявил, что Россия ответит на визовые ограничения Евросоюза
Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Ответ России на ограничения ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но последует однозначно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, этот вопрос всегда был камнем преткновения в отношениях с Западом. Сейчас страны Европы не гнушаются ничем, так как им нужно рапортовать о якобы новых ударах по России, отметил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы в таком случае будет соответствовать ее интересам.
"Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли", — сказал он.
Песков также напомнил, что Запад — лишь часть мира и что огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества останутся открытыми для России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на "шенген" для россиян не будет, однако его получение станет более сложным и длительным. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.
Что касается уже полученных россиянами долгосрочных разрешений на въезд, Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и даст рекомендации странам союза по поводу дальнейших действий.