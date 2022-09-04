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В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 04.09.2022
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В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС - РИА Новости, 04.09.2022
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС
Ответ России на ограничения ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но последует однозначно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T14:08
2022-09-04T15:27
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Ответ России на ограничения ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но последует однозначно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По его словам, этот вопрос всегда был камнем преткновения в отношениях с Западом. Сейчас страны Европы не гнушаются ничем, так как им нужно рапортовать о якобы новых ударах по России, отметил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы в таком случае будет соответствовать ее интересам.Песков также напомнил, что Запад — лишь часть мира и что огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества останутся открытыми для России.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на "шенген" для россиян не будет, однако его получение станет более сложным и длительным. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.Что касается уже полученных россиянами долгосрочных разрешений на въезд, Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и даст рекомендации странам союза по поводу дальнейших действий.
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), евросоюз, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Евросоюз, Санкции в отношении России
14:08 04.09.2022 (обновлено: 15:27 04.09.2022)
 
В Кремле пообещали серьезный ответ на визовые ограничения ЕС

Песков заявил, что Россия ответит на визовые ограничения Евросоюза

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 сен — РИА Новости. Ответ России на ограничения ЕС по визам может быть асимметричным и симметричным, но последует однозначно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По его словам, этот вопрос всегда был камнем преткновения в отношениях с Западом. Сейчас страны Европы не гнушаются ничем, так как им нужно рапортовать о якобы новых ударах по России, отметил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что реакция Москвы в таком случае будет соответствовать ее интересам.

"Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны. Но это, к сожалению, та реальность, в которой мы живем, и нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли", — сказал он.

Песков также напомнил, что Запад — лишь часть мира и что огромное количество мест с возможностями для заработка и налаживания новых каналов для сотрудничества останутся открытыми для России.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее в среду заявил, что большинством голосов ЕС решил расторгнуть соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом общего запрета на "шенген" для россиян не будет, однако его получение станет более сложным и длительным. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.
Что касается уже полученных россиянами долгосрочных разрешений на въезд, Еврокомиссия рассмотрит этот вопрос и даст рекомендации странам союза по поводу дальнейших действий.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 11:04
Лавров назвал политиков, которые хотят ограничить выдачу виз, жалкими
 
РоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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