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Шольц провел в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Шмыгалем - РИА Новости, 04.09.2022
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Шольц провел в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Шмыгалем
Шольц провел в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Шмыгалем - РИА Новости, 04.09.2022
Шольц провел в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Шмыгалем
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи в Берлине в воскресенье обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:04
2022-09-04T20:13
в мире
украина
германия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
олаф шольц
денис шмыгаль
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи в Берлине в воскресенье обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.Отмечается, что канцлер выразил свое уважение Украине и подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.При этом, по словам канцлера, важно уже сейчас планировать восстановление Украины. Шольц отметил, что Германия, как председатель "большой семерки", вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен провести экспертную конференцию в Берлине 25 октября для обсуждения восстановления страны.Кроме того, канцлер выразил поддержку премьеру, с учетом статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС, в его курсе реформ и подчеркнул, что реформы системы правопорядка и, в частности, судебной системы также важны для привлечения инвестиций на восстановление страны.
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в мире, украина, германия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, олаф шольц, денис шмыгаль
В мире, Украина, Германия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц, Денис Шмыгаль
20:04 04.09.2022 (обновлено: 20:13 04.09.2022)
 
Шольц провел в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Шмыгалем

Шольц заявил Шмыгалю, что Германия не откажется от военной поддержки Украины

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи в Берлине в воскресенье обсудили военную, гуманитарную и экономическую ситуации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер встретился сегодня (в воскресенье) с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. В ходе переговоров, которые длились чуть менее часа, канцлер и премьер-министр Украины обменялись мнениями о военной, гуманитарной и экономической ситуации на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что канцлер выразил свое уважение Украине и подчеркнул, что Германия не откажется от поддержки Киева не только в военной, но и в политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах.
При этом, по словам канцлера, важно уже сейчас планировать восстановление Украины. Шольц отметил, что Германия, как председатель "большой семерки", вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен провести экспертную конференцию в Берлине 25 октября для обсуждения восстановления страны.
Кроме того, канцлер выразил поддержку премьеру, с учетом статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС, в его курсе реформ и подчеркнул, что реформы системы правопорядка и, в частности, судебной системы также важны для привлечения инвестиций на восстановление страны.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:03Специальная военная операция на Украине
Шмыгаль надеется, что восстанавливать Украину будут за счет России
 
В миреУкраинаГерманияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенОлаф ШольцДенис Шмыгаль
 
 
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