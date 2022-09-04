https://ria.ru/20220904/trass-1814336584.html

Трасс может стать катастрофой для Британии, заявила глава Шотландии

Трасс может стать катастрофой для Британии, заявила глава Шотландии - РИА Новости, 04.09.2022

Трасс может стать катастрофой для Британии, заявила глава Шотландии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера, может стать катастрофой для страны в случае ее выигрыша в последнем туре выборов,... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-04T13:12

2022-09-04T13:12

2022-09-04T17:39

в мире

лиз трасс

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера, может стать катастрофой для страны в случае ее выигрыша в последнем туре выборов, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.Голосование в последнем туре выборов премьер-министра Британии завершилось в пятницу, результаты станут известны 5 сентября."Если она будет руководить (страной. — Прим. ред.) так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании. Но давайте надеяться, что этого не произойдет, потому что это очень сложное время для Великобритании, и нам нужно очень серьезное и сознательное руководство", — сказала Стерджен во время интервью британскому телеканалу Sky News.Глава Шотландии обвинила Трасс в том, что она проводит кампанию с учетом приоритетов отдельных членов Консервативной партии, таких как снижение налогов."Навязчивые идеи очень маленького числа членов Консервативной партии не являются верными приоритетами для страны", — добавила Стерджен.Однако глава Шотландии отметила, что она сделает "все возможное, чтобы построить с ней конструктивные рабочие отношения".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания партийного лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

https://ria.ru/20220831/trass-1813588364.html

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Варвара Скокшина

в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, великобритания, шотландия