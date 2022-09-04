13:12 04.09.2022 (обновлено: 17:39 04.09.2022)
Трасс может стать катастрофой для Британии, заявила глава Шотландии
Глава Шотландии Стерджен: Трасс на посту премьера может стать катастрофой для Британии
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьера, может стать катастрофой для страны в случае ее выигрыша в последнем туре выборов, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.
Голосование в последнем туре выборов премьер-министра Британии завершилось в пятницу, результаты станут известны 5 сентября.
"Если она будет руководить (страной. — Прим. ред.) так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой — не только для Шотландии, но и для всей Великобритании. Но давайте надеяться, что этого не произойдет, потому что это очень сложное время для Великобритании, и нам нужно очень серьезное и сознательное руководство", — сказала Стерджен во время интервью британскому телеканалу Sky News.
Глава Шотландии обвинила Трасс в том, что она проводит кампанию с учетом приоритетов отдельных членов Консервативной партии, таких как снижение налогов.
"Навязчивые идеи очень маленького числа членов Консервативной партии не являются верными приоритетами для страны", — добавила Стерджен.
Однако глава Шотландии отметила, что она сделает "все возможное, чтобы построить с ней конструктивные рабочие отношения".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания партийного лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.