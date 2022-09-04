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Спецоперация, 4 сентября: ВКС уничтожили до 50 иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220904/spetsoperatsiya-1814393068.html
Спецоперация, 4 сентября: ВКС уничтожили до 50 иностранных наемников в ДНР
Спецоперация, 4 сентября: ВКС уничтожили до 50 иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 04.09.2022
Спецоперация, 4 сентября: ВКС уничтожили до 50 иностранных наемников в ДНР
Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что в результате авиаудара уничтожено до 50 иностранных наемников в районе населенного пункта Курахово в ДНР. РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-04T20:57
2022-09-04T20:57
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
россия
донецкая народная республика
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что в результате авиаудара уничтожено до 50 иностранных наемников в районе населенного пункта Курахово в ДНР.Также ведомство заявило о "провокации" со стороны Киева через попытку присоединить без согласования к кортежу МАГАТЭ для проезда на Запорожскую АЭС автомобили с украинскими и западными журналистами.Ход операцииВооруженные силы РФ высокоточными ударами в районе Курахово в ДНР по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировали до 50 боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Российская артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, говорится в сводке.Также поражены штаб 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского в Запорожской области, 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинских военных в 189 районах.По данным ведомства, ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Также "в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков".За сутки на Николаево-Криворожском направлении войска Украины потеряли 11 танков и более 150 человек, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Украины.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские противорадарные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также 7 снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS, сообщили в министерстве.Кроме того, российские комплексы ПВО за сутки сбили 5 украинских дронов в ДНР и Харьковской области.Ситуация вокруг ЗАЭСМинобороны России сообщило об украинских и западных журналистах, которые пытались примкнуть к кортежу МАГАТЭ при поездке на Запорожскую АЭС: по данным ведомства, специально отобранные и подготовленные "журналисты" из Украины, США и Великобритании должны были сообщить мировому сообществу о переходе станции под киевский режим.В этих целях, сообщили в ведомстве, "киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами".Как отметили в МО, представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать экспертов агентства на станцию, в согласованных списках миссии нет.При этом Россия по просьбе Секретариата МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 журналистов из различных стран на Запорожскую АЭС, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, прибывшие утром 1 сентября в Энергодар журналисты оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Укрывшись в бомбоубежище, представители СМИ лично наблюдали массированный обстрел украинской артиллерией территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия
донецкая народная республика
энергодар
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Брифинг Игоря Конашенкова
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Минобороны РФ о высадке наемников и военнослужащих ВСУ в районе ЗАЭС
Минобороны РФ: В ночь на 3 сентября более 250 военнослужащих ВСУ и наемников пытались высадиться в районе ЗАЭС, часть лодок уничтожена российскими ВКС;
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рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), россия, донецкая народная республика, энергодар, магатэ, запорожская аэс, войска воздушно-космической обороны, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Донецкая Народная Республика, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Войска воздушно-космической обороны, Украина, Вооруженные силы Украины
20:57 04.09.2022
 

Спецоперация, 4 сентября: ВКС уничтожили до 50 иностранных наемников в ДНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции
Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минобороны РФ сообщило в воскресенье, что в результате авиаудара уничтожено до 50 иностранных наемников в районе населенного пункта Курахово в ДНР.
Также ведомство заявило о "провокации" со стороны Киева через попытку присоединить без согласования к кортежу МАГАТЭ для проезда на Запорожскую АЭС автомобили с украинскими и западными журналистами.

Ход операции

Вооруженные силы РФ высокоточными ударами в районе Курахово в ДНР по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировали до 50 боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
Российская артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления украинских формирований, в том числе штаб националистического формирования "Кракен" в районе Харькова, говорится в сводке.
Также поражены штаб 66-й механизированной бригады в районе Елизаветовки в ДНР, 65-й механизированной бригады в районе Никольского в Запорожской области, 57 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинских военных в 189 районах.
По данным ведомства, ВКС России уничтожили склад боеприпасов и более 120 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой Народной Республики, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Также "в результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Гусаровка Харьковской области и Адамовка Донецкой Народной Республики ликвидировано 110 боевиков".
За сутки на Николаево-Криворожском направлении войска Украины потеряли 11 танков и более 150 человек, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Как отметили в ведомстве, киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам Украины.
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили три украинские противорадарные ракеты HARM производства США в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области, а также 7 снарядов РСЗО в районе Каховской ГЭС, в том числе четыре HIMARS, сообщили в министерстве.
Кроме того, российские комплексы ПВО за сутки сбили 5 украинских дронов в ДНР и Харьковской области.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Минобороны России сообщило об украинских и западных журналистах, которые пытались примкнуть к кортежу МАГАТЭ при поездке на Запорожскую АЭС: по данным ведомства, специально отобранные и подготовленные "журналисты" из Украины, США и Великобритании должны были сообщить мировому сообществу о переходе станции под киевский режим.
В этих целях, сообщили в ведомстве, "киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами".
Как отметили в МО, представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать экспертов агентства на станцию, в согласованных списках миссии нет.
При этом Россия по просьбе Секретариата МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 журналистов из различных стран на Запорожскую АЭС, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, прибывшие утром 1 сентября в Энергодар журналисты оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами. Укрывшись в бомбоубежище, представители СМИ лично наблюдали массированный обстрел украинской артиллерией территории атомной станции и жилых кварталов Энергодара.
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В четверг на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)РоссияДонецкая Народная РеспубликаЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСВойска воздушно-космической обороныУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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